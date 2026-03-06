Hosted by

Native Women's Shelter of Montreal

About this event

Native Women's Shelter of Montreal's Silent Auction

Framed "Les Loups"
$90

Starting bid

Framed painting "Loups" by Virginia Pésémapeo Bordeleau, 37 1/2" x 29 1/2" (Made in the 1990s)

"Rebirth" Framed artwork
$90

Starting bid

Framed artwork by Leo Etherington

"Rebirth" 16/80 25" x 27"

"Look-out" Framed artwork
$90

Starting bid

Framed artwork by Leo Etherington

"Look-out" 70/80 27" x 39"

Soap Stone Carving
$500

Starting bid

Carving of a side view of a face by Melia Jaw Dorset #5716 (Made in the 1990s)

"2 birds" Soap Stone Carving
$300

Starting bid

"2 birds" soap stone carving by A. Tookalook, from Sanikilvaq, Northwest Territories 6/79 #1398

Seal Soap Stone Carving
$250

Starting bid

Unnamed creator. Inuk Soap Stone Carving of a seal. Approx. 10'' x 4'' (L x H)

Beluga Mom&Baby - Soap Stone Carving
$150

Starting bid

Lime stone carving of Beluga mom and her baby. Approx. 4'' x 4'' (L x H)

Bear Soap Stone Carving
$200

Starting bid

Unnamed creator. Soap stone carving of standing bear. Approx. 2'' x 5'' (L x H)

Bear Carved pin
$150

Starting bid

Caribou antler - Carved pin
$120

Starting bid

Pins
$20

Starting bid

Five pins depicting Indigenous arts

Polar Bear Tooth
$100

Starting bid

Ulu - Caribou antler
$200

Starting bid

Ulu used in fabric work.

Bracelet 1
$40

Starting bid

Bracelet 2
$40

Starting bid

Frame Art Print
$50

Starting bid

By Jesse Oonark from Sanavik Co-op Baker Lake N.W.T.

Inuit drawing on paper
$60

Starting bid

Peter Ragee from Cape Dorset (1999).

Pangnirtung Print Collection
$60

Starting bid

Pangnirtung Community Print Collection (1999).

Inuit Art- Polar Bear
$50

Starting bid

By N. Joe. Pee . Unframed. Black and white drawing on paper of polar bear.

Book "Nunavut '99"
$25

Starting bid

Book "Iqualuit"
$20

Starting bid

Book "Le Grand Nord"
$30

Starting bid

Book "Inuit Les peuples du froid"
$10

Starting bid

Book "Métissage"
$15

Starting bid

Moccasin Telegraph 1970
$15

Starting bid

Book: LES FOURRURES QUI FIRENT FUREUR...
$15

Starting bid

LES FOURRURES QUI FIRENT FUREUR ANNALES DE LA COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON 1670-1970

Framed Print
$35

Starting bid

Art print Pudlo Pudlat de Cape Dorset.

Framed Inuktitut Alphabet Print
$35

Starting bid

Framed Inuktitut syllabic typesetting.

Sea lion & hunter carving on rocks
$120

Starting bid

Stone-carved scene of hunter and sea lion.

Inuit Lava Rock
$10

Starting bid

Approx. 4'' x 4'' (L x H)

Inuit Lava Rock - Dark
$10

Starting bid

Approx. 4'' x 10'' (L x H)

"Rose petals" Rock
$10

Starting bid

Approx. 4'' x 5'' (L x H)

Bone - Caribou jaws
$20

Starting bid

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!