Hosted by

NELSON AREA WALDORF SCHOOL ASSOCIATION

About this event

Sales closed

NELSON AREA WALDORF SCHOOL ASSOCIATION's Silent Auction

Pick-up location

659 Baker St, Nelson, BC V1L 4J3, Canada

Tuition for 2025-2026 Nelson Waldorf School Year item
Tuition for 2025-2026 Nelson Waldorf School Year
$2,190

Starting bid

Win one year's tuition for a NWS student (Kindergarten to Grade 9). This does not cover other associated school fees such as supply, registration, enrolment and society membership fee. Fair Market Value: $5475
Executive Chef Dinner for 4 valued at $500.00 item
Executive Chef Dinner for 4 valued at $500.00
$200

Starting bid

Courtesy of Louie’s Steakhouse and Ed Olthof of Pacific West Builders - A fabulous dinner created by Executive Chef Dan of Louie’s Steakhouse at the Adventure Hotel. This 4 course dinner for 4, will be curated specially for you and your guests. Dinner is food only and does not include alcohol. Fair Market Value: $500
Private Screening at the Shoe Box Theatre item
Private Screening at the Shoe Box Theatre
$90

Starting bid

Courtesy of Nelson Civic Theatre Private Screening at the Shoe Box Theatre - Max 20 people https://www.civictheatre.ca/private-screenings Fair Market Value: $225
A Year's Supply of Organic Bread - 2 loaves per week. item
A Year's Supply of Organic Bread - 2 loaves per week.
$350

Starting bid

Courtesy of The Kootenay Bakery Cafe Cooperative A Year's Supply of Organic Bread - 2 loaves per week. - Your choice of 2 loaves of any of our delicious organic bread, including all sourdoughs and gluten free breads. - Pick it up each week fresh at the bakery. - No preorder is required. **Bread loaves only Fair Market Value: up to $950
Moonstone, Silver and Brass Necklace item
Moonstone, Silver and Brass Necklace
$70

Starting bid

Courtesy of Livingstone Jewellery Moonstone, Silver and Brass Necklace - Moonstone, often linked to the divine feminine, is believed to harness the moon's energy, bringing calm, balance, and intuition to its wearer. Fair market Value: $180 - Pendant measures approx. 2” X 2” with a 21” adjustable silver chain Fair Market Value: $180
Children’s Water Table item
Children’s Water Table
$70

Starting bid

Courtesy of Cal Renwick Water Table: Hand built by a dedicated Waldorf Grandpa Overall length 37 inches Overall depth 19 inches Overall height, to top of backsplash 33 inches Countertop height 20.5 inches Countertop depth 17 inches Fair Market Value: $150
$50 Gift Certificate & 6 Felted Ornaments item
$50 Gift Certificate & 6 Felted Ornaments
$40

Starting bid

Courtesy of Zinnia Textiles $50 Gift Certificate & 6 Felted Ornaments Fair market Value: $200
Sticks & Stones Leather Backpack item
Sticks & Stones Leather Backpack
$110

Starting bid

Courtesy of Shoe La La Sticks & Stones Backpack - Green Leather Backpack from Amsterdam Fair Market Value: $299
HJC Off Road Full Face Helmet (XS) item
HJC Off Road Full Face Helmet (XS)
$55

Starting bid

Courtesy of Main Jet Motorsports HJC Off Road Full Face Helmet (XS) - OffHJC CS-MX Sapir Helmet Camo/Lime Green - Size: Adult Extra Small (Hat size: 6 5/8 - 6 3/4 Head circumference: 20 7/8 - 21 1/4 inches) Fair Market Value: $139.95
BARSTOW® Death Spray Motosport Goggles item
BARSTOW® Death Spray Motosport Goggles
$55

Starting bid

Courtesy of Main Jet Motorsports BARSTOW® Goggle Death Spray: Superior Vision System for Motorsports Fair Market Value: $125
Beautiful handmade light green ceramic platter item
Beautiful handmade light green ceramic platter
$45

Starting bid

Courtesy of D.E. Walter Pottery Beautiful handmade light green ceramic platter Size: 13 inches diameter Fair Market Value: $110
Garden Design item
Garden Design
$300

Starting bid

Courtesy of Fronds & Friends Garden Design Garden Design: One hand-drawn, to-scale garden design for either a front or back yard, including a discovery meeting to learn about your vision and desires for your outdoor living space, a plant palette to help you visualize the end result, and a detailed plant + material list to take to your preferred nursery and contractor for installation. *Design process to start April 2025 https://www.frondsandfriends.com Fair Market Value: $750
Alpenwild - Original Acrylic Painting item
Alpenwild - Original Acrylic Painting
$500

Starting bid

Courtesy of Abby Wilson Alpenwild - Original Acrylic Painting "Inspired by hiking Jumbo Pass in the Purcell Mountains. This painting features strong leading lines as it pulls you into the scene. The colours reflect late summer, as the first touches of autumn appear in the alpine." - 24″ x 36” original acrylic painting on 1.5″ depth gallery-wrapped canvas. The painting extends around the edges, with hanging hardware installed. **Can be picked up in Nelson or mailed anywhere N. America for $75.00 Fair market Value: $1296
Gift Certificate for Two Cupro Pillow Cases. item
Gift Certificate for Two Cupro Pillow Cases.
$30

Starting bid

Courtesy of Tracy Fillion / We Are Stories Gift Certificate for Two Cupro Pillow Cases. - Cupro is a plant based fibre that is just like silk. - Winner can pick between a moss green or blush colour. Fair Market Value: $80
Mexican Tortilla Soup Meal For 6 item
Mexican Tortilla Soup Meal For 6
$32

Starting bid

Courtesy of Claire Leishman Mexican Tortilla Soup - A hearty meal for 6 adults, lightly seasoned, all organic * Can fulfill request within 10 days of contact (in Nelson BC) Fair market Value: $80
Chili Con Carne Meal For 6 item
Chili Con Carne Meal For 6
$32

Starting bid

Courtesy of Claire Leishman Chili Con Carne Meal: 6 portions - Chili Con Carne with 100% organic ground beef and vegetables, GF. 6 adult portions with cilantro toppings and sour cream and grated cheese. *Can deliver up to 7 days notice (Nelson residents). Otherwise pickup is available Fair market Value: $80
Home Organizing/ Declutter Consultation (in Nelson, BC) item
Home Organizing/ Declutter Consultation (in Nelson, BC)
$72

Starting bid

Courtesy of Claire Leishman Home Organizing/ Declutter Consultation (in Nelson, BC) - Will provide up to 3 hrs of on site consultation on how to optimize usable areas in home, includes hands on support. * Will need 2 weeks advance notice to fulfill any work Fair market Value: $180
Dragonfly & Flower Sculpture item
Dragonfly & Flower Sculpture
$160

Starting bid

Courtesy of Moonbeam Metal Art Dragonfly & Flower Sculpture - Upcycled local metal - Dragonfly on a flower metal sculpture with a base. Sits on the floor. -Size: H 94cm, W 56cm Fair market Value:$400
Wall Hanging Metal Flower Hook- Large item
Wall Hanging Metal Flower Hook- Large item
Wall Hanging Metal Flower Hook- Large
$120

Starting bid

Courtesy of Moonbeam Metal Art Wall hanging flower hook - Upcycled local metal - Flower with single hanging hook, wall mounted - Size: H 37cm, W 19cm Fair market Value: $300
Metal Wall Hanging Flower Hook- Large item
Metal Wall Hanging Flower Hook- Large item
Metal Wall Hanging Flower Hook- Large
$120

Starting bid

Courtesy of Moonbeam Metal Art Wall Hanging Flower Hook - Upcycled local metal - Flower with single hanging hook, wall mounted - Size: H 42cm, W 19cm https://www.moonbeammetalart.com/ Fair market Value: $300
Metal Wall Hanging Dragonfly & Flower 3 hooks -Large item
Metal Wall Hanging Dragonfly & Flower 3 hooks -Large item
Metal Wall Hanging Dragonfly & Flower 3 hooks -Large
$140

Starting bid

Courtesy of Moon Beam Metal Wall hanging Dragonfly & Flower -3 hooks -Upcycled local metal. - Dragonfly on a flower with 3 hanging hooks(hooks made from railway tie spikes) - Wall mounted, comes with 2 screws. - Size: H 61cm, W 41cm Fair market Value: $350
Whitewater All Mountain Full Day Adult Lift Ticket item
Whitewater All Mountain Full Day Adult Lift Ticket
$57

Starting bid

Courtesy of Whitewater Ski Resort (Nelson, BC) All Mountain Full Day Adult Lift Ticket https://skiwhitewater.com/? Fair market Value: $144
Whitewater All Mountain Full Day Adult Lift Ticket item
Whitewater All Mountain Full Day Adult Lift Ticket
$57

Starting bid

Courtesy of Whitewater Ski Resort (Nelson, BC) All Mountain Full Day Adult Lift Ticket https://skiwhitewater.com/? Fair Market Value: $144
Custom Breastmilk Ring item
Custom Breastmilk Ring
$80

Starting bid

Courtesy of Liebling: Custom Breastmilk Ring: Never forget the special bond with your baby with this unique ring. It contains stones made out of your breast milk. The metal part is high quality 925 sterling silver. Additional inclusions such as baby's hair or crushed birth stones are possible. www.liebling.ca * This is a custom ring which will need about 5 weeks to get made. GC provided to winning bidder. Fair market Value: $200
Waldorf Doll & Wardrobe item
Waldorf Doll & Wardrobe
$70

Starting bid

Courtesy of Natasha Kraus 8” Waldorf Doll with wardrobe: Fully dressed 8” Waldorf Doll with brown eyes and braids. Clothing includes blouse, dress, leggings, socks, shoes, sweater, undies, t-shirt, overalls, nightie, snow suit, mittens and scarf. Fair market Value: $175
Custom Leather Belt item
Custom Leather Belt
$35

Starting bid

Courtesy of Dolen Leather Custom Leather Belt: Our belts are full-grain, Italian leather and made to size. You can choose from one of three colours (black, dark brown, or light brown) and 3 buckle styles in 4 different finishes. - To get an accurate size, please measure your waist with a flexible tape measure. Alternatively, you can add about 4 inches to your pant size for a good fit. Fair market Value: $95
House Cleaning Service: 4 hrs item
House Cleaning Service: 4 hrs
$65

Starting bid

Courtesy of Maid In Nelson: 4 hours of professional house cleaning services Fair market Value: $160
Tui Na Massage with Cupping Therapy item
Tui Na Massage with Cupping Therapy
$45

Starting bid

Courtesy of Tanya Allen Acupuncture (Nelson, B.C.) Gift certificate for 1 hour treatment: Tui Na Massage with Cupping Therapy Fair market Value: $120
Kat Wright Art Painting & Gift Package item
Kat Wright Art Painting & Gift Package
$80

Starting bid

Courtesy of Kat Wright ART Kat Wright Art Painting & Gift Package - original 6" round wood panel painting + tote bag, palo santo kit, earrings and bracelet. - small original acrylic painting on 6" round maple panel - white canvas tote bag 9"x12" - 3 sticks sustainably sourced palo santo with selenite wand - heat-tinted stainless steel dish in a zippered art pouch, - bracelet and matching hoop earrings. Fair market Value: $210
Gingko Design Smart Book Light item
Gingko Design Smart Book Light
$48

Starting bid

Courtesy of Notably: A Book Lover's Emporium Gingko Design Smart Book Light: A walnut book shaped rechargeable light that turns on when you open it. A wonderful room accent, or take it camping with you - enough light to read by! Fair market Value: $118
Acupuncture or NAET Allergy Elimination Technique Treatment item
Acupuncture or NAET Allergy Elimination Technique Treatment
$45

Starting bid

Courtesy of Sophie Richards at Kootenay Allergy Solutions/Heritage Health Centre: Initial consultation and treatment (1h15 min): Acupuncture or NAET allergy elimination technique treatment Fair market Value: $115
Zomads Hemp Wear $100 Gift Certificate item
Zomads Hemp Wear $100 Gift Certificate
$40

Starting bid

Courtesy of Nomads Hemp Wear 100 Gift Certificate https://nomadshempwear.com/ Fair market Value: $100
Zomads Hemp Wear $100 Gift Certificate item
Zomads Hemp Wear $100 Gift Certificate
$40

Starting bid

Courtesy of Nomads Hemp Wear 100 Gift Certificate https://nomadshempwear.com/ Fair market Value: $100
Karmavore "Nelson" Beanie/Toque item
Karmavore "Nelson" Beanie/Toque
$10

Starting bid

Courtesy of Karmavore Nelson Beanie/Toque Show some local love with these lovely embroidered beanies - One size fits all (kids and adults). - This cuffed beanie is snug and form-fitting, making it a comfy choice. It's not only warm headwear but also serves as a staple in anyone’s wardrobe during cold weather. - 100% Turbo acrylic fabric - Unisex style - 12″ (30 cm) in length - Hypoallergenic Find out more about Karmavore and visit www.karmavore.shop Fair market Value: $35
Karmavore "Kootenays" Beanie/Touque item
Karmavore "Kootenays" Beanie/Touque
$10

Starting bid

Courtesy of Karmavore Kootenays Beanie/Touque Show some local love with these lovely embroidered beanies - One size fits all (kids and adults). - This cuffed beanie is snug and form-fitting, making it a comfy choice. It's not only warm headwear but also serves as a staple in anyone’s wardrobe during cold weather. - 100% Turbo acrylic fabric - Unisex style - 12″ (30 cm) in length - Hypoallergenic Find out more about Karmavore and visit www.karmavore.shop Fair market Value: $35
$100 Gift Certificate to Red Light Ramen Bar item
$100 Gift Certificate to Red Light Ramen Bar
$40

Starting bid

Courtesy of Red Light Ramen Bar (Nelson, BC) $100 gift certificate Fair market Value: $100
5 Class Yoga Pass to Nelson School of Yoga item
5 Class Yoga Pass to Nelson School of Yoga
$30

Starting bid

Nelson School of Yoga 5 class pass www.nelsonschoolofyoga.com Fair market Value: $80
"What Forever Feels Like" by Ellen Burt: BOOK item
"What Forever Feels Like" by Ellen Burt: BOOK
$10

Starting bid

Courtesy of Ellen Burt Book/Memoir: "What Forever Feels Like" by Ellen Burt Fair market Value: $23
"An Impossible Fidelity” by Ellen Burt: BOOK item
"An Impossible Fidelity” by Ellen Burt: BOOK
$10

Starting bid

Courtesy of Ellen Burt Book/Memoir: "An Impossible Fidelity” by Ellen Burt “In this lyrical and honest memoir of growing up Quaker in the 1950s and turbulent ’60s in northwest U.S.A., Ellen Burt provides a rare glimpse into a childhood and adolescence centred in the Quaker community, with her imperfect and very human family” - Helen Blum, librarian Fair market Value: $24
Macrame Heart Plant Hanger item
Macrame Heart Plant Hanger
$30

Starting bid

Courtesy of Nordic Studio Macrame Heart Plant Hanger - Handmade in store, macrame plant hanger with heart detail. - Includes the pot without plant. https://www.nordicstudio.ca Fair market Value: $60
Toque & Scarf in Christmas gift box item
Toque & Scarf in Christmas gift box
$10

Starting bid

Courtesy of Yasuko Ikeda Toque & Scarf in Christmas gift box Fair market Value: $40
Olympia Mesh Back Multi-tilter Chair item
Olympia Mesh Back Multi-tilter Chair
$155

Starting bid

Courtesy of Cowan Office Supplies Olympia Mesh Back Multi-tilter Chair Fair market Value: $389
L&C French Bakery (Nelson) - $50 gift card item
L&C French Bakery (Nelson) - $50 gift card
$10

Starting bid

Courtesy of L&C French Bakery (Nelson) $50 Gift card Fair market Value: $50
Western Auto Wreckers & Towing - $130.00 gift certificate item
Western Auto Wreckers & Towing - $130.00 gift certificate
$50

Starting bid

Courtesy of Western Auto Wreckers & Towing Gift certificate for one automotive vehicle tow, lock out, or recovery/ service call up to $130.00 value total. https://www.westernautowreckers.com/ Fair market Value: $130
RED Mountain Resort - Full Day Adult Lift Ticket item
RED Mountain Resort - Full Day Adult Lift Ticket
$70

Starting bid

Courtesy of RED Mountain Resort Full Day Adult Lift Ticket Fair market Value: $174
RED Mountain Resort - Full Day Adult Lift Ticket item
RED Mountain Resort - Full Day Adult Lift Ticket
$70

Starting bid

Courtesy of RED Mountain Resort Full Day Adult Lift Ticket Fair market Value: $174
Revelstoke Mountain Resort - Full Day Adult Lift Ticket item
Revelstoke Mountain Resort - Full Day Adult Lift Ticket
$70

Starting bid

Courtesy of Revelstoke Mountain Resort Full Day Adult Lift Ticket for our Winter 2024-25 Season Fair market Value: $179
Revelstoke Mountain Resort - Full Day Adult Lift Ticket item
Revelstoke Mountain Resort - Full Day Adult Lift Ticket
$70

Starting bid

Courtesy of Revelstoke Mountain Resort Full Day Adult Lift Ticket for our Winter 2024-25 Season Fair market Value: $179
Revelstoke Mountain Resort - Full Day Adult Lift Ticket item
Revelstoke Mountain Resort - Full Day Adult Lift Ticket
$70

Starting bid

Courtesy of Revelstoke Mountain Resort Full Day Adult Lift Ticket for our Winter 2024-25 Season Fair market Value: $179
Revelstoke Mountain Resort - Full Day Adult Lift Ticket item
Revelstoke Mountain Resort - Full Day Adult Lift Ticket
$70

Starting bid

Courtesy of Revelstoke Mountain Resort Full Day Adult Lift Ticket for our Winter 2024-25 Season Fair market Value: $179
Kurama Sushi (Nelson) - $50 Gift Certificate item
Kurama Sushi (Nelson) - $50 Gift Certificate
$10

Starting bid

Courtesy of Kurama Sushi (Nelson) $50 Gift Certificate Fair market Value: $50
Kurama Sushi (Nelson) - $50 Gift Certificate item
Kurama Sushi (Nelson) - $50 Gift Certificate
$10

Starting bid

Courtesy of Kurama Sushi (Nelson) $50 Gift Certificate Fair market Value: $50
Fisherman's Market - $30 Gift Certificate item
Fisherman's Market - $30 Gift Certificate
$10

Starting bid

Courtesy of Fisherman's Market $30 Gift Certificate Fair market Value: $30
Fisherman's Market - $30 Gift Certificate item
Fisherman's Market - $30 Gift Certificate
$10

Starting bid

Courtesy of Fisherman's Market $30 Gift Certificate Fair market Value: $30
Fisherman's Market - $30 Gift Certificate item
Fisherman's Market - $30 Gift Certificate
$10

Starting bid

Courtesy of Fisherman's Market $30 Gift Certificate Fair market Value: $30
Strutters Boutique (Nelson) - $50 Gift Certificate item
Strutters Boutique (Nelson) - $50 Gift Certificate
$10

Starting bid

Courtesy of Strutters Boutique (Nelson) $50.00 Gift Certificate https://www.struttersboutique.com/ Fair market Value: $50
VIRTUE Tea - 5 bags (12 tea bags in each) item
VIRTUE Tea - 5 bags (12 tea bags in each)
$10

Starting bid

Courtesy of VIRTUE Tea 5 bags of VIRTUE tea: 12 tea bags in each - Earl Grey, Ginger Lemon Grass Hibiscus, Chamomile Rose Lemongrass, Lavender Mint Fair market Value: $50
Cantina del Centro - $50 Gift Card item
Cantina del Centro - $50 Gift Card
$10

Starting bid

Courtesy of Cantina del Centro $50.00 Gift Card Fair market Value: $50
Yum Son (Nelson) - $50 Gift Card item
Yum Son (Nelson) - $50 Gift Card
$10

Starting bid

Courtesy of Yum Son (Nelson) $50 Gift Card Fair market Value: $50
Broken Hill Tasting Meal - Shebang Platter & Beer Flight(X2) item
Broken Hill Tasting Meal - Shebang Platter & Beer Flight(X2)
$35

Starting bid

Courtesy of Broken Hill Broken Hill Tasting Meal - Shebang Platter for 2 and 2 beer flights Fair market Value: $90
“Your Green Kitchen” Tea Towel, Tote Bag and Snack Bag item
“Your Green Kitchen” Tea Towel, Tote Bag and Snack Bag
$10

Starting bid

Courtesy of Ashley Chadwik “Your Green Kitchen” Tea Towel, Tote Bag and Snack Bag - Organic cotton penguin print tea towel - Organic cotton red heart kids tote bag - Organic cotton apple print reusable lined zippered snack bag (8"X8"). Fair market Value: $50
One night at The Sentinel | King (lake/mountain facing) item
One night at The Sentinel | King (lake/mountain facing)
$100

Starting bid

Courtesy of The Sentinel (Kalso, BC) One night at The Sentinel | King (lake/mountain facing) - Full access to the Lodge, the property, and beautiful spa zone with hot tub, sauna and cold plunge tub. -Based on availability | expires Nov 15, 2025 https://sentinelbc.ca/stay-with-us/ Fair market Value: $250
La Ruelle Bakery - Bread bundle & $15 Gift Certificate item
La Ruelle Bakery - Bread bundle & $15 Gift Certificate
$10

Starting bid

Courtesy of La Ruelle Bakery Bread bundle - One linen eco bread bag, 4 leather coasters with logo, and $15 gift certificate https://www.laruellebakery.com/ Fair market Value: $38
Valhalla Pure Nelson - $100 Gift Card item
Valhalla Pure Nelson - $100 Gift Card
$40

Starting bid

Courtesy of Valhalla Pure Nelson $100.00 Gift Card https://vpo.ca/stores/vpo-nelson Fair market Value: $100
Heart of Yarn Handmade - Hand Warmers & Infinity Scarf item
Heart of Yarn Handmade - Hand Warmers & Infinity Scarf
$10

Starting bid

Courtesy of Heart of Yarn Handmade S/M Baby Llama Hand Warmers and Infinity Scarf Fair market Value: $120
El Taco - $25 Gift Certificate and El Taco Tote Bag item
El Taco - $25 Gift Certificate and El Taco Tote Bag
$10

Starting bid

Courtesy of El Taco $25 Gift Certificate and El Taco Tote Bag Fair market Value: $50
Solani Fibre Art - Wool Art Tapestry item
Solani Fibre Art - Wool Art Tapestry
$70

Starting bid

Courtesy of Solani Fibre Art Wool Art Tapestry Size: 30cm x 30cm Fair market Value: $175
Baker Street Menswear - $25 Gift Certificate item
Baker Street Menswear - $25 Gift Certificate
$5

Starting bid

Courtesy of Baker Street Menswear $25 Gift Certificate Fair market Value: $25
Otter Books - 3 Books item
Otter Books - 3 Books
$15

Starting bid

Courtesy of Otter Books 3 Books 1 x Keeper of the Lost Cities, Nightfall by Shannon Messenger 1 x The Heroes of Olympus IV, The House of Hades, by Rick Riordan 1 x Frankenstein by Mary Shelley **Book covers may be different from posted pictures https://otterbooksinc.ca/ Fair market Value: $36
Pink Scolocite Pendant Necklace item
Pink Scolocite Pendant Necklace
$35

Starting bid

Courtesy of Soulumination Artworks Pink scolocite pendant necklace - Pink scolocite pendant in sterling silver on sterling silver chain and clasp Fair market Value: $90
Tiny Giants Creations - 6 greeting cards & 6 magnets item
Tiny Giants Creations - 6 greeting cards & 6 magnets
$25

Starting bid

Courtesy of Tiny Giants Creations 6 pack of greeting cards & 6 pack of magnets - 6 assorted Blank greeting cards & 6 assorted magnets in a variety of original images (depicting needle felted characters in funny scenes) Fair market Value: $72
West Kootenay Bouldering Guidebook item
West Kootenay Bouldering Guidebook
$10

Starting bid

Courtesy of West Kootenay Adventure Tours West Kootenay Bouldering Guidebook - A bouldering guidebook to the Slocan Valley, Nelson and Castlegar area - 960 problems, 360 pages - Full colour with lots of awesome photographs Fair market Value: $45
Custom Laser Engraved Map Cutting Board item
Custom Laser Engraved Map Cutting Board
$55

Starting bid

Courtesy of The Cut & Etch Custom Laser Engraved Map Cutting Board - A 16" x 12" maple cutting board with a custom topographic map of Nelson including the Waldorf school location marked on the map. Fair market Value: $140
"Waning" Linocut and Wood Block Print item
"Waning" Linocut and Wood Block Print
$10

Starting bid

Courtesy of Jaymie Johnson "Waning" Linocut and Wood Block Print Size: 5 3/4 x 7 1/2 inches Fair market Value: $40
"Glacier Lily" Linocut and Wood Block Print item
"Glacier Lily" Linocut and Wood Block Print
$10

Starting bid

Courtesy of Jaymie Johnson "Glacier Lily" Linocut and Wood Block Print Size: 8 1/4 x 10 inches Fair market Value: $55
Paper Balloon Fairy Lights item
Paper Balloon Fairy Lights
$10

Starting bid

Courtesy of Heather Keczan Paper Balloon Fairy Lights - A strand of 35 pretty paper balloon fairy lights Fair market Value: $40
Vinyl Record: The Tortured Poets Department/ Taylor Swift item
Vinyl Record: The Tortured Poets Department/ Taylor Swift
$15

Starting bid

Courtesy of Packrat Annies Vinyl Record: The Tortured Poets Department/ Taylor Swift Fair market Value: $55
2 Pairs of Darn Tough Vermont Socks (M) item
2 Pairs of Darn Tough Vermont Socks (M)
$10

Starting bid

Courtesy of Vince DeVito Shoes and Repair 2 Pairs of Darn Tough Vermont Socks (M) - 1x Medium merino wool "Lifestyle" socks - 1x Medium merino wool "Hike/Trek" socks Fair Market Value: $72
2 Pairs of Darn Tough Vermont Socks (L) item
2 Pairs of Darn Tough Vermont Socks (L)
$10

Starting bid

Courtesy of Vince DeVito Shoes and Repair 2 Pairs of Darn Tough Vermont Socks (L) - 1x Large merino wool "Lifestyle" socks - 1x Large merino wool "Hike/Trek" socks Fair Market Value: $74
One Night Stay - Gallery Suite with View & 20% off pottery item
One Night Stay - Gallery Suite with View & 20% off pottery
$80

Starting bid

Courtesy of eARTh Studios One Night Stay in Gallery Suite with View (Nelson, BC) & 20% off Pottery Coupon for D.E. Walters Pottery - "This executive suite has been styled to be a gallery for the visual arts and many of the pieces are for sale. The views are among the best Nelson has to offer. This suite is minutes from hundreds of mountain biking trails or easy walks along the rails to trails." https://artescaperetreat.ca/rental-suite/ Fair Market Value: $220
Kevin Murphy Radiate Hydrate Gift Bag item
Kevin Murphy Radiate Hydrate Gift Bag
$40

Starting bid

Courtesy of Bijou Hair Salon Kevin Murphy Radiate Hydrate Gift Bag 1 Hydrate-Me.Wash (250 ml) 1 Hydrate-Me.Rinse (250 ml) 1 Young Again Oil (100 ml) 1 Holiday Cosmetic Bag Fair market Value: $100
Mindfulness Workshop for Parents and Educators item
Mindfulness Workshop for Parents and Educators
$100

Starting bid

Courtesy of Raquel Del Nero Mindfulness Workshop for Parents and Educators with Raquel Del Nero "Join a 1-hour interactive mindfulness session designed to equip parents or educators with tools to support children aged 4–12 in managing emotions and enhancing focus and resilience. The workshop includes: An introduction to mindfulness and its benefits for children and adults. Practical exercises to incorporate mindfulness into daily routines. Take-home resources to continue practicing mindfulness at home or in the classroom. This session is for up to 20 participants. The date and time will be coordinated directly with the winning bidder to ensure maximum convenience. " Fair market Value: $250
Zinnia Textiles: $50 Gift Certificate item
Zinnia Textiles: $50 Gift Certificate
$10

Starting bid

Zinnia Textiles: $50 Gift Certificate - Expires Dec 31st 2025 Fair market Value: $50
$50 Gift Certificate, Garland and Wool Toque item
$50 Gift Certificate, Garland and Wool Toque
$70

Starting bid

Courtesy of Zinnia Textiles Holiday Bundle: - $50 Gift Certificate - Recycled Merino Wool Toque from Colorful Standard - Wool Jacquard Socks from Nishiguchi Kutsushita (medium), - Insect Paper Garland from East End Press Fair market Value: $176
Silver Bangle item
Silver Bangle
$40

Starting bid

Courtesy of Mon Bijou Silver Bangle, 6 cm diameter Fair market Value: $110
Sand Studio Play Session (up to 8 children) item
Sand Studio Play Session (up to 8 children)
$80

Starting bid

Courtesy of Sand Ananda Studio Sand Studio Play Session at the Sand Ananda Studio in Fairview, Nelson - 1.5 hour sand studio session for up to 8 children under age 5. Great space for a birthday celebration or organized for a small play group of children. Adults must accompany the children to the session. This is a playroom space where transporting, pouring, and spilling sand is encouraged. The room is the sandbox! The sand room is a very special place where children can play freely with fine sand. Children have interest in the tools of their culture. Especially kitchen utensils. Sand Ananda space offers many assorted kitchen utensils and unusual props to experiment with. Sand Ananda playroom is a space where adults seated on stools around the room periphery are invited to observe the children at play. Adults are asked not to get involved in the children’s play. Adults can talk quietly and still be responsible for their child. Shoes and socks are optional for children in the playroom. Debbie facilitates the sand play room. -Date to be arranged with Debbie. For birthdays, Saturday or Sunday available between 11:00 AM - 3:00 PM for 1.5 hour session. - Debbie Laurin is a former Nelson Waldorf kindergarten teacher, & co-directs the Waldorf early childhood teacher training at West Coast Institute. Fair market Value: $200
Sand Studio Play Session (up to 8 children) item
Sand Studio Play Session (up to 8 children)
$80

Starting bid

Courtesy of Sand Ananda Studio Sand Studio Play Session at the Sand Ananda Studio in Fairview, Nelson - 1.5 hour sand studio session for up to 8 children under age 5. Great space for a birthday celebration or organized for a small play group of children. Adults must accompany the children to the session. This is a playroom space where transporting, pouring, and spilling sand is encouraged. The room is the sandbox! The sand room is a very special place where children can play freely with fine sand. Children have interest in the tools of their culture. Especially kitchen utensils. Sand Ananda space offers many assorted kitchen utensils and unusual props to experiment with. Sand Ananda playroom is a space where adults seated on stools around the room periphery are invited to observe the children at play. Adults are asked not to get involved in the children’s play. Adults can talk quietly and still be responsible for their child. Shoes and socks are optional for children in the playroom. Debbie facilitates the sand play room. -Date to be arranged with Debbie. For birthdays, Saturday or Sunday available between 11:00 AM - 3:00 PM for 1.5 hour session. - Debbie Laurin is a former Nelson Waldorf kindergarten teacher, & co-directs the Waldorf early childhood teacher training at West Coast Institute. Fair market Value: $200
$50 Gift Certificate and Sweatshirt item
$50 Gift Certificate and Sweatshirt
$45

Starting bid

Courtesy of John Ward $50 Gift Certificate and Sweatshirt (M) Fair market Value: $115
Haircut with Tanya at Railtown Beauty Salon item
Haircut with Tanya at Railtown Beauty Salon
$20

Starting bid

Courtesy of Railtown Beauty Salon One Haircut with Tanya Fair market Value: $60
Breakthrough Burnout Session item
Breakthrough Burnout Session item
Breakthrough Burnout Session
$140

Starting bid

Courtesy of Christy Nichol Breakthrough Burnout Session with Christy Nichol, Burnout Recovery Specialist. - Reconnect with your bliss: For Professional Women and Small Business Owners - Includes mindset toolkit to dissolve your everyday stress & overcome overwhelm! Fair market Value: $350
Temper The Temperaments Family Consult item
Temper The Temperaments Family Consult
$45

Starting bid

Courtesy of Diane Walters "Temper the Temperaments” at home family consult and assessment 1 hour consultation (4 family members): Understanding your child and family Dynamic! -The four Greek temperaments are over 2000 years old and continue to offer deep pedagogical insights into the nature of the human being. These aspects of the personality can be invaluable guides for teaching and learning more about your child as well as how to deliver a full-bodied lesson using the temperaments. These insights offer a refreshing understanding of personality types for the whole family. Diane brings these alive through a story, improv, and humour. This is a strong relationship builder for families! https://teachingintothefuture.com/services/living-inquiry-with-parents-and-students/ Fair market value: $120
Holiday Bundle with lunch kit, water bottle, mug, crib board item
Holiday Bundle with lunch kit, water bottle, mug, crib board
$90

Starting bid

Courtesy of Nelson & District Credit Union Year free service charges (up to $120) & Holiday Bundle with lunch kit, water bottle, mug, crib board game, playing cards and notebook with pen Fair Market Value: $235
4 Skeins Hand Dyed Wool & Katrinkles Knit Heart Earrings item
4 Skeins Hand Dyed Wool & Katrinkles Knit Heart Earrings
$55

Starting bid

Courtesy of Berkana Wool Shop - 4 x earth tone hand dyed skeins by Ancient Arts (breed specific), - Knit Heart Design Earrings by Katrinkles with sterling silver earring hook Fair market value: $141
Beauties Merch Bundle: Sweatshirt (L), T-shirt (L) & Toque item
Beauties Merch Bundle: Sweatshirt (L), T-shirt (L) & Toque
$60

Starting bid

Beauties Merch Bundle: Sweatshirt (L), T-shirt (L) and Toque Fair Market Value: $150
Free Class Coupon: Sewing Machine Class @ Nelson Stitch Lab item
Free Class Coupon: Sewing Machine Class @ Nelson Stitch Lab
$25

Starting bid

Courtesy of Nelson Stitch Lab Free Class Coupon: Sewing Machine Class This is a two hour introduction to the sewing machine class. Bring your own machine or use one of ours to get familiar with the machine, troubleshooting, and what all the parts and stitches are for. We will finish with a zipper pouch. Book at your convenience, Mondays, Tuesdays, or Saturdays. Email to register. Nelsonstitchlab.com 505 Baker St. Fair market value: $69
2 Riedel premium Shiraz/Syrah glasses item
2 Riedel premium Shiraz/Syrah glasses
$30

Starting bid

Courtesy of Ted Allen's 2 Riedel premium Shiraz/Syrah glasses The Syrah/Shiraz/Tempranillo glass is perfect for balancing the gripping tannins and concentrated fruit typical of medium-bodied red wines. Fair Market Value: $80
Grow Light Planter: Modernsprout Uplift Planter item
Grow Light Planter: Modernsprout Uplift Planter
$160

Starting bid

Modernsprout Uplift Planter Plant pot, LED plant spectrum grow light with stand Fair Market Value $400
Child Merini Wool Toque item
Child Merini Wool Toque
$10

Starting bid

Courtesy of Little Mungster Child Merino Wool Toque (3-12 years old) Hand crocheted toque using pure merino wool yarn and a faux fur pom pom. Hand wash only. Fair Market Value: $55
Moxi Skate Pad Set item
Moxi Skate Pad Set
$60

Starting bid

Moxi Skate Pad Set : Ladies XS Fair Market Value: $150
Moxi Vinyl Rollerskates item
Moxi Vinyl Rollerskates
$100

Starting bid

Moxi Vinyl Rollerskates: Size 5 Fair Market Value: $250
The Uphill Market Bag of Goodies item
The Uphill Market Bag of Goodies
$70

Starting bid

Courtesy of The Uphill Market Market Bag of Goodies 2 x Ambler Toques 1 x Bino Stainless Steel Cup 1 x Keep Cup Small 1 x Nellies Scented Dryerball 1 x Galerie Au Chocolate White Chocolate Candy Cane Bar 2 x Hornby Organic Bars 2 x Euroscrubby scrubbers 1 x Sapadilla Lavender Lime Soap 354 ml Fair Market Value: $175
Anian Modern Melton: Men or Women's choose your size/color item
Anian Modern Melton: Men or Women's choose your size/color
$85

Starting bid

Courtesy of Zinnia Textiles Anian Modern Melton Men's or Women's choose your size and colour (depending on availability) - Brave the elements in style with the Modern Melton. - Made from durable post-consumer recycled wool, it's water and wind resistant. Stay cozy and comfortable with its insulating properties and feel good about the environment with its eco-friendly production process.  - Fabric Content - 17oz 80%  Post Consumer Recycled Wool / 20% Nylon - Made in Canada Fair Market Value: $215
Gift Card:1 Hr Microneedling Session with Red Light Therapy item
Gift Card:1 Hr Microneedling Session with Red Light Therapy
$160

Starting bid

Courtesy of Natalie Fleury R.TCMP Gift Card for 1 hour microneedling session with red light therapy *Must be used in 2025 calendar year **Call or text 250.354.2761 to book Fair Market Value: $400
Gift Card:1 Hr Microneedling Session with Red Light Therapy item
Gift Card:1 Hr Microneedling Session with Red Light Therapy
$160

Starting bid

Courtesy of Natalie Fleury R.TCMP Gift Card for 1 hour microneedling session with red light therapy *Must be used in 2025 calendar year **Call or text 250.354.2761 to book Fair Market Value: $400
Gift Card:1 Hr Microneedling Session with Red Light Therapy item
Gift Card:1 Hr Microneedling Session with Red Light Therapy
$160

Starting bid

Courtesy of Natalie Fleury R.TCMP Gift Card for 1 hour microneedling session with red light therapy *Must be used in 2025 calendar year **Call or text 250.354.2761 to book Fair Market Value: $400
Gift Card:1 Hr Microneedling Session with Red Light Therapy item
Gift Card:1 Hr Microneedling Session with Red Light Therapy
$160

Starting bid

Courtesy of Natalie Fleury R.TCMP Gift Card for 1 hour microneedling session with red light therapy *Must be used in 2025 calendar year **Call or text 250.354.2761 to book Fair Market Value: $400
Gift Card:1 Hr Microneedling Session with Red Light Therapy item
Gift Card:1 Hr Microneedling Session with Red Light Therapy
$160

Starting bid

Courtesy of Natalie Fleury R.TCMP Gift Card for 1 hour microneedling session with red light therapy *Must be used in 2025 calendar year **Call or text 250.354.2761 to book Fair Market Value: $400

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!