Chuck a Puck

Single puck for chuck-a-puck item
Single puck for chuck-a-puck
$5
Single puck for Chuck-a-puck. yellow puck = child/teen prize, red puck = adult prize
3 pucks for chuck-a-puck item
3 pucks for chuck-a-puck
$10
3 pucks for the chuck-a-puck. Yellow = child/teen prize, red = adult prize.
7 pucks for chuck-a-puck item
7 pucks for chuck-a-puck
$20
7 pucks for the chuck-a-puck. Yellow = child/teen prize, red = adult prize.
CNOY25 Pendant item
CNOY25 Pendant
$30
Barnhouse Jewellery 2025 CNOY snowflake pendant.
CNOY Ring item
CNOY Ring
$30
Barnhouse Jewellery CNOY25 snowflake ring.
Add a donation for START ME UP NIAGARA

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!