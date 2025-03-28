eventClosed

Night of Hope Gala 2025 - Silent Auction

Pickup Location: 46191 Chilliwack Lake Rd, Chilliwack, BC V2R 6A1, Canada

#1 Family Fun Package
#1 Family Fun Package 1
CA$150

Value $305. Including 4 passes to Greendale Acres, $50 Playcard to Castle Fun Park, One carload (8) to the 2025 Abbotsford Airshow.
#2 Family Fun Package 2
#2 Family Fun Package 2
CA$165

Value $330. Including 6 tickets to the Chilliwack Chiefs 2025/2026 season, $50 Castle Fun Park Play card, and a Banter Ice Cream Package including $50 gift card. Donated by Chilliwack Chiefs, Castle Fun Park, and Banter Ice Cream.
#3 Gift Basket from Hub Insurance
#3 Gift Basket from Hub Insurance item
#3 Gift Basket from Hub Insurance
CA$85

$170 Value. Gift Basket including specialty champagne, champagne flutes, popcorn, candles, jacket and chocolates. Donated by Hub Insurance.
#4 Grand Pappy's Furniture Gift Set
#4 Grand Pappy's Furniture Gift Set
CA$250

$500 Value. Including 4 Cocktail glasses, Essential Oil, Yeti and $350 Giftcard. Donated by Grand Pappy's Furniture
#5 Golf Package 1
#5 Golf Package 1
CA$185

Value $370. Including 4 Cheam Golf Passes, 2 Kinkora Golf Passes, and a KPMG backpack with Blue Ocean Gin, water bottle, hat, golf balls, mug, tees, candy, mints, towel. Donated by KPMG, Cheam Golf Course, and Kincora Golf Course.
#6 Adult Night Out Package
#6 Adult Night Out Package
CA$155

Value $310. Including One Night at Coast Hotels Chilliwack, Two $5 in Slots Free Play at Elements Casino, One Greens or Snacks & Sides/Two Handhelds or Mains/One Dessert at The Well Restaurant (Elements Casino). Donated by Coast Hotel Chilliwack, The Well & Elements Casino.
#7 Fraser Valley Specialty Poultry
#7 Fraser Valley Specialty Poultry
CA$150

Value $300. Including $200 gift card to Fraser Valley Specialty Poultry, Hat, journal, coffee, wafers, and 2 mugs. Donated by Fraser Valley Specialty Poultry.
#8 Golf Package 2
#8 Golf Package 2
CA$225

$450 Value Including. Cultus Lake Golf Package (worth $200): Round of golf valid anytime, a $20 golf voucher, 2 hours of use of our Toptracer standard stalls, 2 rounds at Tap Ins Putting Course, 2 buckets of balls, 30oz Cultus tumbler & golf towel AND Newlands Golf Certificates (value $250): Two Championship 18 Green Fees and Dinner for 2 including coffee/tea service. Donated by Cultus Lake Golf Club & Newlands Golf Course.
#9 Dinner Package
#9 Dinner Package
CA$95

Value $190. Including $50 Hugos Giftcard, $40 Bozzini's Giftcard, and $100 Frankies Giftcard. Donated by Hugos, Bozzinis, & Frankies.
#10 Lafarge Con Blocks
#10 Lafarge Con Blocks item
#10 Lafarge Con Blocks
CA$755

$1500 Value. 10 con-blocks (pick up at chilliwack location). Donated by Lafarge.
#11 Ruth & Naomi's Mission Gift Basket
#11 Ruth & Naomi's Mission Gift Basket item
#11 Ruth & Naomi's Mission Gift Basket item
#11 Ruth & Naomi's Mission Gift Basket
CA$60

$120 Value. Gift Basket including 2 toques, 2 sweaters (one L one XL), Yeti, 2 stickers, 2 pens. Donated by Ruth & Naomi's Mission.
#12 Ruby's Flowers
#12 Ruby's Flowers
CA$90

$180 Value. One Bouquet per month for 6 months from May - October. Donated by Ruby's Flower Cart.
#13 Yarrow Charm Basket
#13 Yarrow Charm Basket
CA$160

Value $220. Including Gift certificate for 5 Soups from Yarrow Soup Co, 4 ice creams and hat from Mighty Moose, Laser Printed Woodwork from Blaze and Birch, Bouquet Farm Certificate for One person to attend a bouquet workshop, and bottle of wine from Ripples Winery. Donated by Yarrow Soup Co, Mighty Moose, Blaze and Birch, The Bouquet Farm, and Ripples Winery.
#14 Gift Basket from Chilliwack Chamber of Commerce
#14 Gift Basket from Chilliwack Chamber of Commerce
CA$75

$150 Value. Including Bush Berry Tea, Local Harvest pickles, Bruschetta, Fraser Valley Hazelnuts, All of oils Italian Herb oil, Bacon Jam, Smooch lip balm, a Corvina Design Raven ornament, and a 'Your Green Kitchen' towel. Donated by the Chilliwack Chamber of Commerce.
#15 Chilliwack Ford Gift Basket
#15 Chilliwack Ford Gift Basket item
#15 Chilliwack Ford Gift Basket
CA$225

$450 Value. Including a $400 Silver Detail Package at Chilliwack Ford, $10 Benanna Bakery gift certificate, $10 gift certificate for Side Kick Brewing, mug, & toque. Donated by Chilliwack Ford.
#16 Sky Meadows Vintage & Button Box Basket
#16 Sky Meadows Vintage & Button Box Basket item
#16 Sky Meadows Vintage & Button Box Basket
CA$60

Value $125. Including $25 Sky Meadows Vintage Giftcard, white beaded evening bag, a sparkling rhinestone bracelet, with a matching brooch all from around the 1950s. As well as a $25 Button Box Giftcard and Bottle of Wine from Ripples Winery. Donated by Sky Meadows Vintage, Button Box, and Ripples Winery.
#17 Spruce Collective Gift Basket
#17 Spruce Collective Gift Basket item
#17 Spruce Collective Gift Basket
CA$60

$112 Value. Including a puzzle, Good Mood tea, Flowers tea, Sweet Hoopla tea, mug, and chapstick. Donated by Spruce Collective.
#18 Two Handcrafted mugs by Cathy Terepocki
#18 Two Handcrafted mugs by Cathy Terepocki
CA$52

$104 Value. Two hand crafted pottery mugs. Donated by Cathy Terepocki Ceramics
#19 Coffee Shop Package
#19 Coffee Shop Package
CA$75

Value $150. Including $50 Giftcard to Cultivate Cafe, Gift set from Anita's with four bags of flours, and $50 House of James Gift set including $25 giftcard, 1 free gelato, keychain, bookmark, scripture cards, and 'How to Put Love First' book. Donated by Anita's, House of James, and Cultivate Cafe.
#20 Concept Plumbing Basket
#20 Concept Plumbing Basket
CA$150

$300 Value. Including $100 Home Hardware giftcard, 1hr of Plumbing Services, Measuring Tape, Magnetic Screwdrivers, hat, Men's Large Hoodie and two tins of ChocolaTas. Donated by Concept Plumbing.
#21 Hand Crafted Cedar Box
#21 Hand Crafted Cedar Box
CA$35

Value $75. Locally made cedar Planter Box 48" wide by 19" tall by 15" deep. Donated Anonymously.
#22 Family Christmas Package
#22 Family Christmas Package
CA$130

Value $260. Including one freshly cut Christmas tree up to 10ft tall from Woodsong Christmas Tree Farm, one $40 giftcard to Bozzinis, and one bottle of wine from Ripples. Donated by Woodsong Christmas Tree Farm, Bozzini's and Ripples Winery.
#23 Gift basket from Gary Baars Real Estate
#23 Gift basket from Gary Baars Real Estate
CA$75

$150 Value. Including 1 Yeti and two $50 giftcards to Wildcat Grill. Donated by Gary Baars Real Estate
#24 Dinner & Drinks
#24 Dinner & Drinks
CA$90

Value $180. Including two bottles of wine from Whispering Horse Winery and one $100 Frankies Giftcard. Donated by Whispering Horse and Frankies.
#25 Tickets to Parker McCollum Concert
#25 Tickets to Parker McCollum Concert
CA$235

Value $470. Four tickets to Parker McCollum at Abbotsford Centre on August 23 at 7:30pm. Including Parking Pass. Donated by Valley Waste.
#26 Old Yale Brewing Gift Basket
#26 Old Yale Brewing Gift Basket item
#26 Old Yale Brewing Gift Basket
CA$70

$140 Value. Including growler, free growler fill, free flight, sweater, and bike bell.
#27 Serenity Package
#27 Serenity Package item
#27 Serenity Package
CA$60

Value $120. Including handmade rustic bird house, Bottle of Wine from Ripples Winery. $25 House of James Gift card, Breath as Prayer Book, bookmark, one free gelato from House of James and keychain. Donated by House of James, Ripples Winery, & Anonymous donor.
#28 Home Kitchen Package
#28 Home Kitchen Package
CA$140

Value $280. Haden Kettle and matching 4 slice Toaster. Donated by Yes Chef.
#29 Winks Basket
#29 Winks Basket item
#29 Winks Basket
CA$75

Value $152. Including $25 Winks Gift Certificate, Swaddle Blanket, Cuddle Buds, Noppies Long Sleeve Shirt, Silicone Pacifier. Donated by Winks.
#30 Mt. Waddington Basket
#30 Mt. Waddington Basket
CA$50

Value $100. Including $50 Mt. Waddingtons Giftcard, hat, water bottle and stickers. Donated by Mt. Waddington Outdoors.
#31 Ritchie Bros Basket 1
#31 Ritchie Bros Basket 1
CA$215

Value $435. Including $75 Payton & Buckle Giftcard, Two $5 in Slots Free Play at Elements Casino, One Greens or Snacks & Sides/Two Handhelds or Mains/One Dessert at The Well Restaurant (Elements Casino), Yeti, Women's Medium Grey Pullover, 2 toques and 2 hats. Donated by Payton & Buckle, Elements Casino/The Well, and Ritchie Bros.
#32 Ritchie Bros Basket 2
#32 Ritchie Bros Basket 2
CA$200

Value $400. Including 2 Yeti Ramblers, 2 $100 Marks Giftcards, One Men's Medium Hoodie, 2 toques, and 2 hats. Donated by Ritchie Bros and Marks Work Warehouse.
#33 Marks Work Warehouse Basket 1
#33 Marks Work Warehouse Basket 1
CA$185

Value $375. Including $100 Marks gift card, Women's Medium Stormtech Avalante Fleece, Women's Medium Stormtech Orbiter Softshell Vest, Women's Large Chilliwack T-Shirt and Women's Evolve Ponytail hat as well as golf tees, golf balls, and chocolate. Donated by Marks Work Warehouse.
#34 Marks Work Warehouse Basket 2
#34 Marks Work Warehouse Basket 2
CA$150

Value $300. Including $100 Marks Gift Card, Men's Large Chilliwack Stormtech Monashee Hoodie, Men's Large Stormtech Orbitor Softshell Vest, Men's Large Canada T-shirt, Flexfit Trucker Hat, golf balls, tees, & chocolates. Donated by Marks Work Warehouse.
#35 Valley Fog Co Basket
#35 Valley Fog Co Basket
CA$35

Value $70. Including Softboots Cream, Valley Fog Candle, Large Backyard Bellini Candle, Earl Grey Hand Lotion, Soothing Coconut Milk Bath. Donated by Valley Fog Co.
#36 Paddle Board
#36 Paddle Board item
#36 Paddle Board item
#36 Paddle Board
CA$325

Value $550. This inflatable paddle board can give you a cool and wonderful water experience on a hot summer day. You can use it to surf, paddle, fish, do yoga, and rest at sea, river, or lake. Equipped with a backpack and carry handles for easy movement, carrying and storage. A manual air pump helps you quickly inflate and use it. Made of high-quality PVC material, it has a strong load-bearing capacity, making it ideal for teens and adults. There are 3 fins at the bottom to help control direction and improve speed. With an adjustable paddle, you can choose the right length for easy paddles. What are you waiting for? Come and enjoy the water sports! 11’x30”x6.5” Net Weight: 23 lbs Weight Capacity: 256 lbs Package includes: 1 x Stand-up Paddle Board 1 x 3-shafted Adjustable Aluminum Oar 1 x Hand Pump 1 x Valve Wrench 1 x Repair Kit 1 x Carrying Bag 1 x Middle Fin Donated Anonymously

