Night Shift With Imam Saeed Noman

Join us for an enriching I'tikaf Night at DFIC Masjid, designed for spiritual growth, bonding, and self-reflection. This overnight event will include engaging activities such as Islamic discussions, interactive games, group prayers, and personal reflection time.
Event Details:
Date: 14 February, 2025
Time: 8:00 PM - Fajr
Location: DFIC Masjid
Ages: 18+
Program Highlights:
Welcoming & introductions
Engaging in games & activities
Kahoot Islamic quiz
Tafsir & reflection session
Rest period (optional departure allowed)
Qiyam-ul-Layl and Witr prayer
Tea, snacks, and socializing after Fajr
