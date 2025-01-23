Night Shift With Imam Saeed Noman

1876 Wallace St

Regina, SK S4N 3Z9, Canada

Brothers Admission
CA$10
Join us for an enriching I'tikaf Night at DFIC Masjid, designed for spiritual growth, bonding, and self-reflection. This overnight event will include engaging activities such as Islamic discussions, interactive games, group prayers, and personal reflection time. Event Details: Date: 14 February, 2025 Time: 8:00 PM - Fajr Location: DFIC Masjid Ages: 18+ Program Highlights: Welcoming & introductions Engaging in games & activities Kahoot Islamic quiz Tafsir & reflection session Rest period (optional departure allowed) Qiyam-ul-Layl and Witr prayer Tea, snacks, and socializing after Fajr
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing