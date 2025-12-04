WIDOWS SONS OF QUEBEC

WIDOWS SONS OF QUEBEC

Northeastern Regional Gathering Quebec 2026

11441 Rue Notre Dame O

Trois-Rivières, QC G9B 6W5, Canada

FULL PASS–LODGING (BED / ROOM AT VENUE)
$340

THE COMPLETE EXPERIENCE
IN ONE PACKAGE

Friday–Sunday Full Weekend Access
2 Nights Lodging On Site (Bed / Room at VENUE)
All Scheduled Rides & Activities All Meals As Per Schedule
Bike Games, Branding & Parties
Live Band & Raffles On Saturday

KIDS 12 & UNDER - FULL PASS–LODGING (BED / ROOM AT VENUE)
Free

PLEASE ADD YOUR KIDS 12 & UNDER WITH A TICKET TO HELP PLAN FOR LODGING, MEALS AND EVENT PLANNING
THE COMPLETE EXPERIENCE
IN ONE PACKAGE

Friday–Sunday Full Weekend Access
2 Nights Lodging On Site (Bed / Room at VENUE)
All Scheduled Rides & Activities All Meals As Per Schedule
Bike Games, Branding & Parties
Live Band & Raffles On Saturday

FULL PASS–CAMPING (NO POWER - YOUR OWN RV / CAMPER / TENT)
$300

THE COMPLETE EXPERIENCE
IN ONE PACKAGE

Friday–Sunday Full Weekend Access
2 Nights Lodging On Site (Bring your own RV / Camper / Tent - No Power)
All Scheduled Rides & Activities All Meals As Per Schedule
Bike Games, Branding & Parties
Live Band & Raffles On Saturday

KIDS 12 & UNDER - FULL PASS–CAMPING (RV / CAMPER / TENT)
Free

PLEASE ADD YOUR KIDS 12 & UNDER WITH A TICKET TO HELP PLAN FOR LODGING, MEALS AND EVENT PLANNING
THE COMPLETE EXPERIENCE
IN ONE PACKAGE

Friday–Sunday Full Weekend Access
2 Nights Lodging On Site (Bring your own RV / Camper / Tent - No Power)
All Scheduled Rides & Activities All Meals As Per Schedule
Bike Games, Branding & Parties
Live Band & Raffles On Saturday

