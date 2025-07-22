Nos vemos en Fa : Homenaje al Maestro Rodney Hinojosa

Los aportes ayudarán a cubrir la organización del evento y en caso de haber fondos excedentarios, servirán a documentar y difundir el legado musical y pedagógico del maestro Rodney Hinojosa. ¡Gracias por tu contribución!



---



Les contributions serviront à couvrir l'organisation de l'événement et les fonds excédentaires, s'il y en avait, serviront à documenter et diffuser le leg musical et pédagogique du maestro Rodney Hinojosa. ¡Merci pour ton apport!