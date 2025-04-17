Nuevos Horizontes, Abril 23, 2025

Esta es una confirmación individual, si deseas registrar a otra persona, deberás hacerlo por separado.
La información solicitada a continuación será utilizada única y exclusivamente con propósitos estadísticos y de investigación, ya sea por Mi Gente Canada Foundation o por sus socios estratégicos en investigación y desarrollo; por lo que no considera riesgo alguno para ti o los tuyos.
Adicionalmente, Mi Gente Canada Foundation se adhiere a la regulación establecida por PIPA y Service Alberta para la administración de la información de nuestros clientes, su acceso y confidencialidad.
Cada sesión colecta estadísticas por separado, motivo por el que agradecemos tu paciencia para llenar este breve formulario una vez más.
Si tienes cualquier duda al respecto, por favor comunícate directamente con Mi Gente Canada Foundation a [email protected]
.
