Ochre Park Family Dance Silent Auction

5024 Ochre Park Rd, Redwater, AB T0A 2W1, Canada

Tim Horton's Gift basket item
Tim Horton's Gift basket
CA$10

Fusion Gift Shoppe Basket item
Fusion Gift Shoppe Basket
CA$15

Humm Bug Game, Inflatable tube, microwave popcorn popper, water toys, badminton rackets, oven mitts, bbq tools and more!
Paw Patrol Gift Basket item
Paw Patrol Gift Basket
CA$10

Donated by Shane's Guardian Pharmacy
Theo's Pharmacy Gift Basket item
Theo's Pharmacy Gift Basket
CA$10

$25.00 Gift Certificate, first aid kit, sunscreen, bug spray, aloe and snack!
Prairie Garden Gift Certificate item
Prairie Garden Gift Certificate
CA$20

Family Admission Pass valued at $100.00. Expires August 31, 2025
Elk Island Retreat item
Elk Island Retreat
CA$100

Enjoy a one night stay in one of our amazing out of this world Geodomes. Valued at $300.00
Edmonton Riverhawks Prize Package item
Edmonton Riverhawks Prize Package
CA$25

2 Grandstand tickets vouchers
Redwater Fitness Centre Passes item
Redwater Fitness Centre Passes
CA$20

2 months free!
IGA Gift Card & $25 KICKS Bucks item
IGA Gift Card & $25 KICKS Bucks
CA$50

$100 gift card for IGA and $25.00 for KICKS Saloon
$50 Fusion Thrift Shoppe item
$50 Fusion Thrift Shoppe
CA$15

$50.00 Shopping Spree at Fusion Gift Shoppe located in Morinville
$50 Gift Card to Fusion Gift Shoppe item
$50 Gift Card to Fusion Gift Shoppe
CA$15

$50.00 Shopping Spree at Fusion Gift Shoppe located in Morinville
Jade Spa Gift Basket item
Jade Spa Gift Basket
CA$50

$50.00 Gift Certificate, Amika Dry Shampoo, Scrunchie and Image Refreshing Facial Wipes
Charcuterie Board & $50 Gift Certificate item
Charcuterie Board & $50 Gift Certificate
CA$25

Donated by Creative Cove
Diamond Stud Earrings item
Diamond Stud Earrings
CA$50

Donated by Legacy Jewellers. Valued at $300.00
Professional Grain Bin Moving Service item
Professional Grain Bin Moving Service
CA$250

6 hours of professional grain bin moving services- up to 3 bins located in Sturgeon County. Valued at $1200.00 Donated by Hansen & Sons
Redwater Golf Passes item
Redwater Golf Passes
CA$30

2-18 holes of golf, power cart included and 2 junior golf passes
Wood Sign item
Wood Sign
CA$5

Donated by Home Hardware
Plant & Wood Sign item
Plant & Wood Sign
CA$15

Plant- Mandeville Climbing Plant. Donated by Home Hardware
Shade Basket item
Shade Basket
CA$15

Donated by LCJ Greenhouse and Gifts
Nutrien/NSC Minerals Gift Basket item
Nutrien/NSC Minerals Gift Basket
CA$25

2 Yeti mugs, pickleball paddle set
Laser City Gift Basket item
Laser City Gift Basket
CA$20

Up to 6 players (value of $65.94) in one free game of laser tag during regular hours. Ages 6+ Expires May 30, 2026. Donated by Laser City
3 Hours of Portable Welding Services item
3 Hours of Portable Welding Services
CA$30

Three hours of portable welding services, donated by SDB Welding and Fabrication LTD. A value of $440.00. Expiration one year from purchase date (June 9, 2026).
Pony Birthday Party Package item
Pony Birthday Party Package
CA$50

Pony Birthday Party Package for 12 kids + Birthday Child! $350.00 Value! Expires June 1, 2026. Donated by Mission Ridge Stables.

