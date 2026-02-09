Open Digital Literacy and Access Network

Offered by

Open Digital Literacy and Access Network

About this shop

ODLAN Merch!

T-shirt 1 - Gay Dinosaurs for Digital Literacy item
T-shirt 1 - Gay Dinosaurs for Digital Literacy item
T-shirt 1 - Gay Dinosaurs for Digital Literacy
$60.85

$50.85 (Pride month shirt price) + $10 (shipping)


Sizes

  • S
  • M
  • L
  • XL
  • 2XL

Tshirt fabric - 100% cotton.


HST included in all purchases.

All sales are final.

0
T-shirt 2 - Don't Let Your Digital Literacy Go Extinct item
T-shirt 2 - Don't Let Your Digital Literacy Go Extinct item
T-shirt 2 - Don't Let Your Digital Literacy Go Extinct
$60.85

$50.85 (Pride month shirt price) + $10 (shipping)


Sizes

  • S
  • M
  • L
  • 1XL
  • 2XL

Tshirt fabric - 100% cotton.


HST included in all purchases.

All sales are final.

0
SALE! Tank Top 1 - Gay Dinosaurs for Digital Literacy item
SALE! Tank Top 1 - Gay Dinosaurs for Digital Literacy
$39

$35 (Pride month shirt price) + $4 (shipping)


Sizes

  • S
  • M
  • L
  • 1XL
  • 2XL

Tshirt fabric - 100% cotton.


HST included in all purchases.

All sales are final.

0
SALE!Tank Top 2 - Don't Let Your Digital Literacy Go Extinct item
SALE!Tank Top 2 - Don't Let Your Digital Literacy Go Extinct
$39

$35 (Pride month shirt price) + $4 (shipping)


Sizes

  • S
  • M
  • L
  • 1XL
  • 2XL

Tshirt fabric - 100% cotton.


HST included in all purchases.

All sales are final.

0
SALE! Tank Top 3 - I eat trolls for breakfast item
SALE! Tank Top 3 - I eat trolls for breakfast
$39

$35 (Pride month shirt price) + $4 (shipping)


Sizes

  • S
  • M
  • L
  • 1XL
  • 2XL

Tshirt fabric - 100% cotton.


HST included in all purchases.

All sales are final.

0
8 GB USB Key item
8 GB USB Key
$16.95

USB Key includes digital copies of various ODLAN reports and resources.


HST included in all purchases.

All sales are final.

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Gay Dinosaurs for Digital Literacy Sticker Pack item
Gay Dinosaurs for Digital Literacy Sticker Pack item
Gay Dinosaurs for Digital Literacy Sticker Pack item
Gay Dinosaurs for Digital Literacy Sticker Pack
$22.65

Sticker variety varies based on availability

HST included in all purchases.

All sales are final.

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Limited Edition Pteranodon Dino Pride Pin item
Limited Edition Pteranodon Dino Pride Pin
$9.04

Limited Edition Pteranodon Dino Pin, only 100 in circulation. This Limited Edition Pteranodon Dino Pin is a limited edition ODLAN Pin. Our designs are created by independent Canadian artists.


HST included in all purchases. All sales are final.

0
Limited Edition Triceratops Dino Pride Pin, item
Limited Edition Triceratops Dino Pride Pin,
$9.04

Limited Edition Triceratops Dino Pin, only 100 in circulation. This Limited Edition Triceratops Dino Pin is a limited edition ODLAN Pin. Our designs are created by independent Canadian artists.


HST included in all purchases. All sales are final.



0
Limited Edition Tyrannosaurus Rex Dino Pride Pin item
Limited Edition Tyrannosaurus Rex Dino Pride Pin
$9.04

Limited Edition Tyrannosaurus Rex Dino Pin, only 100 in circulation. This Limited Edition Tyrannosaurus Rex Dino Pin is a limited edition ODLAN Pin. Our designs are created by independent Canadian artists.


HST included in all purchases. All sales are final.

0
Limited Edition Parasaurolophus Dino Pride Pin item
Limited Edition Parasaurolophus Dino Pride Pin
$9.04

Limited Edition Parasaurolophus Dino Pin, only 100 in circulation. This Limited Edition Parasaurolophus Dino Pin is a limited edition ODLAN Pin. Our designs are created by independent Canadian artists.


HST included in all purchases. All sales are final.

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Limited Edition Allosaurus Dino Pride Pin item
Limited Edition Allosaurus Dino Pride Pin
$9.04

Limited Edition Allosaurus Dino Pin, only 100 in circulation. This Limited Edition Allosaurus Dino Pin is a limited edition ODLAN Pin. Our designs are created by independent Canadian artists

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HST included in all purchases. All sales are final.

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Limited Edition Stegosaurus Dino Pride Pin item
Limited Edition Stegosaurus Dino Pride Pin
$9.04

Limited Edition Stegosaurus Dino Pin, only 100 in circulation. This Limited Edition Stegosaurus Dino Pin is a limited edition ODLAN Pin. Our designs are created by independent Canadian artists.


HST included in all purchases. All sales are final.

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Limited Edition Pride Dino Pride Pin 6-Pack item
Limited Edition Pride Dino Pride Pin 6-Pack
$45

Limited Edition Pride Dino Pin 6-Pack, only 100 of each design in circulation. This Limited Edition Pride Dino Pin 6-Pack is a limited edition ODLAN Pin bundle. Our designs are created by independent Canadian artists.


HST included in all purchases. All sales are final.

0
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