ODLAN Merch!

About this shop
$50.85 (Pride month shirt price) + $10 (shipping)
Sizes
Tshirt fabric - 100% cotton.
HST included in all purchases.
All sales are final.
$50.85 (Pride month shirt price) + $10 (shipping)
Sizes
Tshirt fabric - 100% cotton.
HST included in all purchases.
All sales are final.
$35 (Pride month shirt price) + $4 (shipping)
Sizes
Tshirt fabric - 100% cotton.
HST included in all purchases.
All sales are final.
$35 (Pride month shirt price) + $4 (shipping)
Sizes
Tshirt fabric - 100% cotton.
HST included in all purchases.
All sales are final.
$35 (Pride month shirt price) + $4 (shipping)
Sizes
Tshirt fabric - 100% cotton.
HST included in all purchases.
All sales are final.
USB Key includes digital copies of various ODLAN reports and resources.
HST included in all purchases.
All sales are final.
Sticker variety varies based on availability
HST included in all purchases.
All sales are final.
Limited Edition Pteranodon Dino Pin, only 100 in circulation. This Limited Edition Pteranodon Dino Pin is a limited edition ODLAN Pin. Our designs are created by independent Canadian artists.
HST included in all purchases. All sales are final.
Limited Edition Triceratops Dino Pin, only 100 in circulation. This Limited Edition Triceratops Dino Pin is a limited edition ODLAN Pin. Our designs are created by independent Canadian artists.
HST included in all purchases. All sales are final.
Limited Edition Tyrannosaurus Rex Dino Pin, only 100 in circulation. This Limited Edition Tyrannosaurus Rex Dino Pin is a limited edition ODLAN Pin. Our designs are created by independent Canadian artists.
HST included in all purchases. All sales are final.
Limited Edition Parasaurolophus Dino Pin, only 100 in circulation. This Limited Edition Parasaurolophus Dino Pin is a limited edition ODLAN Pin. Our designs are created by independent Canadian artists.
HST included in all purchases. All sales are final.
Limited Edition Allosaurus Dino Pin, only 100 in circulation. This Limited Edition Allosaurus Dino Pin is a limited edition ODLAN Pin. Our designs are created by independent Canadian artists
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HST included in all purchases. All sales are final.
Limited Edition Stegosaurus Dino Pin, only 100 in circulation. This Limited Edition Stegosaurus Dino Pin is a limited edition ODLAN Pin. Our designs are created by independent Canadian artists.
HST included in all purchases. All sales are final.
Limited Edition Pride Dino Pin 6-Pack, only 100 of each design in circulation. This Limited Edition Pride Dino Pin 6-Pack is a limited edition ODLAN Pin bundle. Our designs are created by independent Canadian artists.
HST included in all purchases. All sales are final.
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