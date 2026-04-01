Omnium des Prédateurs - 3e édition

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Tarif réduit pour les équipes de 4 joueurs.
Vous n'êtes pas un groupe de 4?
Pas de problème, en achetant 1, 2 ou 3 billets individuels, nous allons vous mettre en équipe de 4 avec des joueurs dans la même situation que vous!
L'Omnium des Prédateurs est une opportunité de réseautage excellente, ne manquez pas ça!
Mettez vos couleurs sur le départ d'un des 18 trous!
Possibilité d'ajouter autant de matériel promotionnel que vous voulez pour faire toute une publicité pour votre entreprise.
Si vous avez de l'intérêt pour vous jumeler à l'animation, envoyez-nous un courriel et nous allons travailler quelque chose ensemble!
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!