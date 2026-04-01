Fonds de Développement Sportif du Nord de Lanaudière

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About this event

Omnium des Prédateurs - 3e édition

2870 Bd Base-de-Roc

Joliette, QC J6E 0L2, Canada

Foursome
$800

Tarif réduit pour les équipes de 4 joueurs.

Billet individuel
$250

Vous n'êtes pas un groupe de 4?

Pas de problème, en achetant 1, 2 ou 3 billets individuels, nous allons vous mettre en équipe de 4 avec des joueurs dans la même situation que vous!

L'Omnium des Prédateurs est une opportunité de réseautage excellente, ne manquez pas ça!

Présentation un trou
$500

Mettez vos couleurs sur le départ d'un des 18 trous!

Possibilité d'ajouter autant de matériel promotionnel que vous voulez pour faire toute une publicité pour votre entreprise.

Si vous avez de l'intérêt pour vous jumeler à l'animation, envoyez-nous un courriel et nous allons travailler quelque chose ensemble!

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