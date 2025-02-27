eventClosed

Online Auction - 3rd Annual Music & Meals - A Night in New Orleans

WestJet Gift of Flight - 1 Roundtrip for 2 Passengers item
WestJet Gift of Flight - 1 Roundtrip for 2 Passengers
CA$500

This voucher is valid for one (1) roundtrip flight for two (2) guests to any regularly scheduled and marketed WestJet destination. Gift of Flight vouchers are not valid for redemption on WestJet Vacations' or Sunwing Vacations' packages, flights operated by Sunwing Airlines, charters, codeshare, or interline flights.
Damian Warner x lululemon item
Damian Warner x lululemon
CA$300

Elevate your game with a $500 Lululemon gift card and exclusive Team Canada sweatshirts, the perfect blend of style, comfort, and national pride!
London Lightning's Home Game - Pass for 10 guests item
London Lightning's Home Game - Pass for 10 guests
CA$250

Tickets to the London Lightning's last game of the season! This is a pass for 10 guests to the floor suite at Canada Life Place.
Professional vehicle detailing package #1 item
Professional vehicle detailing package #1
CA$150

This certificate entitles the bearer to a Professional Detailing Package at Leavens Volvo Cars London. (One of two packages available!)
Professional vehicle detailing package #2 item
Professional vehicle detailing package #2
CA$150

This certificate entitles the bearer to a Professional Detailing Package at Leavens Volvo Cars London. (One of two packages available!)
Foursome with Carts at West Haven Golf and Country Club item
Foursome with Carts at West Haven Golf and Country Club
CA$250

Spend a day on the greens at West Haven Golf and Country Club, what else could you ask for?!
SPY+ Snowboard/Ski Helmet With Box #2 item
SPY+ Snowboard/Ski Helmet With Box #2
CA$75

Hit the slopes in style with the SPY+ Snowboard/Ski Helmet, designed for performance and protection. *This large-sized helmet comes with a box.
SPY+ Snowboard/Ski Helmet Without Box #1 item
SPY+ Snowboard/Ski Helmet Without Box #1
CA$75

Hit the slopes in style with the SPY+ Snowboard/Ski Helmet, designed for performance and protection. *This large-sized helmet comes without box.
Hair Care + Wash, Cut & Style by Aura Hair item
Hair Care + Wash, Cut & Style by Aura Hair
CA$60

Treat yourself to to an exclusive experience with this bundle! Enjoy a professional haircut and a premium set of shampoo and conditioner. Courtesy of Amanda Marche - hairstylist at Aura Hair.
Wicked Smart Six-Pack Bundle, Hoodie, Baseball Cap item
Wicked Smart Six-Pack Bundle, Hoodie, Baseball Cap
CA$60

Donated by Ifoma Smart, founder of Wicked Smart Hot Sauce who also attended BGC programs as a kid. From smoky and bold to tangy and tropical, each sauce is crafted with fresh, high-quality ingredients to add unforgettable heat to any dish.
McCormick Gift Basket item
McCormick Gift Basket
CA$50

A gift basket filled with a variety of McCormick products. The basket includes French's and Clubhouse blend of spices and goods! Thank you, McCormick!
Chef at Home Gift Basket item
Chef at Home Gift Basket
CA$50

Enjoy a savoury and sweet basket that will tickle your tastebuds! This basket includes a taste of Italy and kitchen utensils. This gift basket was put together by Gautam Khanna and his family. Gautam is a BGC London supporter!
Genevieve Fisher: Thank You, Music! item
Genevieve Fisher: Thank You, Music!
CA$50

Calling all country music fans! Genevieve Fisher, a country music star born and raised in London, and the London Symphonia will be sharing the stage on May 3rd, 2025 at Metropolitan United Church. This concert is arranged and conducted by Scott Good. You don't want to miss this!
Artwork and Calendar by Leejay (1988 - 2007) item
Artwork and Calendar by Leejay (1988 - 2007)
CA$40

Shirley Levene, supporter of BGC London, generously donated her son's artwork, Leejay. We are honoured to be able to help share Leejay's legacy in art. Please take some time to read Shirley's letter! The letter will also be displayed at Music & Meals. This is one of two prizes available in the auction.
Artwork and Calendar by Leejay (1988 - 2007) item
Artwork and Calendar by Leejay (1988 - 2007)
CA$40

Shirley Levene, supporter of BGC London, generously donated her son's artwork, Leejay. We are honoured to be able to help share Leejay's legacy in art. Please take some time to read Shirley's letter! The letter will also be displayed at Music & Meals. This is one of two prizes available in the auction.
$50 Downtown London Gift Card item
$50 Downtown London Gift Card
CA$20

Support local businesses in Downtown London with this $50 gift card and treat yourself to a shopping spree!
Children's books by Ehsaan item
Children's books by Ehsaan
CA$15

Children's books author, Ehsaan Nashad generously donated two of his story books. Who Loves Puppies is a story of Rusty and Frosty, two cute little puppies that come into the household of Mili, who is surprised by her father on her Fifth birthday with the new pups. My Little Dragon is a funny book for parents to read to their little dragon about the shenanigans that little dragons can get into.
Embodied Resilience Hat + Pen item
Embodied Resilience Hat + Pen
CA$10

Robert Simms from Embodied Resilience donated their branded hat and pen to help us raise funds during Music & Meals.
$100 Market Bucks - Western Fair District Market item
$100 Market Bucks - Western Fair District Market
CA$70

$100 Market Bucks to spend PLUS two bags to carry your goodies at the Western Fair District Market.

