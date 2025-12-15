EDAM Performing Arts Society

Hosted by

EDAM Performing Arts Society

About this event

Open Jam | Winter '26

303 E 8th Ave

Vancouver, BC V5T 1S2, Canada

EDAM Jam Card
$50

5 jams ($10/jam)

SPECIAL NYE OPEN JAM
$15

Dec 31st 7 - 9PM

w/ live music by RCHRDY

Sunday, Jan 04
$15

7 - 9PM

Sunday, Jan 18
$15

7 - 9PM

Sunday, Feb 01
$15

7 - 9PM

Sunday, Feb 15
$15

7 - 9PM

Sunday, Mar 01
$15

7 - 9PM

Sunday, Mar 15
$15

7 - 9PM

EDAM Membership
$5

To participate in activities at EDAM, you must be a member. If you are new to EDAM, please purchase a membership. EDAM Membership is a lifetime membership (one-time $5 membership fee). Your membership includes subscription to our e-newsletter. If you would prefer not to receive emails from EDAM, please email us at: [email protected] to request to be unsubscribed.

Add a donation for EDAM Performing Arts Society

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!