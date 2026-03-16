Centre For Diverse Learners
Centre For Diverse Learners

Centre For Diverse Learners

Open Minds & Open Doors Silent Auction

560 Guelph Line, Burlington, ON L7R 3M4, Canada

Chrome & Confidence
$25

Starting bid

AZZARO CHROME EAU DE TOILETTE SPRAY FOR MEN 100ML


Valued at $120

DDG SPA PACKAGE
$25

Starting bid

$50 GIFT CARD, LIP BALM, ZO SKIN HEALTH SKIN BRIGHTENING SHEET MASQUE & ZO HAT


Valued at $100

Wine Package
$25

Starting bid

HONEST LOT MERLOT, MEGALAMANIAC UNOAKED CHARDONNAY, WINE PLAQUE, 4 WINE GLASSES


Valued at $60

Student's Set
$25

Starting bid

BLUEY MEGAMAT & CAR, 5 EDITIONS OF CHIRP BOOKS, 9 VARIOUS HOT WHEELS


Valued at $100

2 x GOLD LEVEL TICKETS TO A 2026 HAMILTON TIGER-CATS HOME
$50

Starting bid

(2) TWO GOLD LEVEL TICKETS TO A 2026 HAMILTON TIGER-CATS HOME GAME HAMILTON TIGER-CATS


Note: Tickets are valid for any Hamilton Tiger-Cat home game at Hamilton Stadium (excluding Home Opener, Labour Day Classic, and Playoffs).


Valued at $180

(4) x GOLD LEVEL TICKETS TO A 2026 FORGE FC HOME MATCH
$50

Starting bid

(4) FOUR GOLD LEVEL TICKETS TO A 2026 FORGE FC HOME MATCH


Note: Tickets are valid for any regular season Forge FC home match at Hamilton Stadium (excluding CONCACAF/ CANCHAMPS &Playoffs).


Valued at $160

(3) THREE MAPLE LEAFS TICKETS VS WASHINGTON CAPITALS
$150

Starting bid

310 ROW 7 SEATS 19, 20, 21 AT SCOTIABANK ARENA

WEDNESDAY, APRIL 8TH, 2026

FROM TIM RYE


Valued at $650

Power of Attorney
$75

Starting bid

ONE POWER OF ATTORNEY FOR PROPERTY, ONE POWER OF ATTORNEY FOR PERSONAL CARE, FROM DEBORAH BARFKNECHT FAMILY LAW FIRM


Valued at $1,000

Gold Package #1
$50

Starting bid

Men’s and women’s Petter Millar, Titleist Pro V1 Golf Balls, YETI Rambler.


Valued at $250

Golf Package #2
$40

Starting bid

RALPH LAUREN PINK GOLF SHIRT, 6 GOLF BALLS, GOLF GLOVE, HIP CLIP CELL HOLDER, BEER (TWO PORTER, TWO LAGER), TEE SET


Valued at $95

FOR THE LOVE OF READING PACAKGE
$50

Starting bid

4PC READING ESSENTIALS SET, RISEN FROM THE SHOP FLOOR (SAM MARCANTI), 4 EDITIONS OF Voices of the 21st CENTURY; 3 EDITIONS OF WEALTH, RETIREMENT & INHERITANCE


Valued at $200

Puddicombe Package
$75

Starting bid

PUDDICOMBE 2020 FAMILY HERO JEANETTE WHITE WINE AND TWO HOUR TOUR & BROWN BAG SURPROSE WINE TASTING FOR UP TO 10 GUESTS


Valued at $265

Cooking Package
$35

Starting bid

LAGOSTINA PRESEASONED CAST IRON FRYING PAN, BAMBOO CHEESEBOARD & KNIFE BOARD, BBQ GRILLING SAUCE SET


Valued at $125

Herschel Hip Bag
$20

Starting bid

Valued at $50

Canvas Art Set
$25

Starting bid

5 PIECE WORLD CANVAS ART SET


Valued at $95

SOUTHBROOK GOLF COURSE FOURSOME
$50

Starting bid

Valued at $360

$50 The Other Bird
$30

Starting bid

The Other Bird is a Hamilton-based hospitality group offering memorable culinary experiences. Our brands include The Mule, Rapscallion & Co., Burro, Hunter & Co. and The Arlington Hotel. Visit one of our restaurants to experience Executive Chef Matt Kershaw’s big-flavour-probably-bad-for-you cooking.


Valued at $50.


https://www.otherbird.com/

2 x Tickets to Charity of Hope Gala
$75

Starting bid

Fireside Chat with Mark Shapiro and Live Performance by Tom Wilson and Band.


Valued at $400

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!