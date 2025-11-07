OPSEU Local 656 Strike Supplies Auction

auctionV2.input.startingBid
Purchased brand new and used for strike headquarters, Unlocked, 64 GB
https://www.walmart.ca/en/ip/Motorola-Moto-G-Play-2024-XT2413-2-64GB-Unlocked-Smartphone-Blue-Open-Box/54HQ5TMZMIPD
auctionV2.input.startingBid
Purchased brand new and used for strike headquarters, Unlocked, 64 GB
https://www.walmart.ca/en/ip/Motorola-Moto-G-Play-2024-XT2413-2-64GB-Unlocked-Smartphone-Blue-Open-Box/54HQ5TMZMIPD
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
https://www.canadiantire.ca/en/pdp/lifetime-adjustable-height-folding-table-indoor-outdoor-4-ft-0688389p.html?utm_content=shopping&gad_source=1&gad_campaignid=22285707798&gbraid=0AAAAADojZphvr0Ibr8A78RNCDzUJx9k-s&gclid=CjwKCAiAzrbIBhA3EiwAUBaUdeE16KB5EwshQkQCW6Hpz5aM3YioEFwS_sUPv7nzHJGQCrSeuemloxoC_bIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds#store=278
auctionV2.input.startingBid
https://www.canadiantire.ca/en/pdp/lifetime-adjustable-height-folding-table-indoor-outdoor-4-ft-0688389p.html?utm_content=shopping&gad_source=1&gad_campaignid=22285707798&gbraid=0AAAAADojZphvr0Ibr8A78RNCDzUJx9k-s&gclid=CjwKCAiAzrbIBhA3EiwAUBaUdeE16KB5EwshQkQCW6Hpz5aM3YioEFwS_sUPv7nzHJGQCrSeuemloxoC_bIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds#store=278
auctionV2.input.startingBid
https://www.canadiantire.ca/en/pdp/lifetime-adjustable-height-folding-table-indoor-outdoor-4-ft-0688389p.html?utm_content=shopping&gad_source=1&gad_campaignid=22285707798&gbraid=0AAAAADojZphvr0Ibr8A78RNCDzUJx9k-s&gclid=CjwKCAiAzrbIBhA3EiwAUBaUdeE16KB5EwshQkQCW6Hpz5aM3YioEFwS_sUPv7nzHJGQCrSeuemloxoC_bIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds#store=278
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
Never Used Small Fire Extinguisher
auctionV2.input.startingBid
Never Used Small Fire Extinguisher
auctionV2.input.startingBid
Never Used Small Fire Extinguisher
common:zeffyTipDisclaimerTicketing