Productions DBC
OPelaï - First Edition
85 Rue d'Oxford
Otterburn Park, QC J3H 0E7, Canada
Admission générale
CA$35
Venez assister au tout premier OPelaï, près de 9h de DJ et bien du plaisir! Gratuit pour les 16 ans et moins.
Groupe de 4
CA$120
Économisez 20$ en achetant en gros!
