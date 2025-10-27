Offered by

Pan Am Clinic Foundation Inc.

About this shop

Pan Am Clinic Gear Winter 2025/26

Pursue Tech Long Sleeve Charcoal MENS item
Pursue Tech Long Sleeve Charcoal MENS
$35

Available in S - M - LRG - XL - XXL

Custom Pan Am Logo

Pursue Tech Long Sleeve New Blue MENS item
Pursue Tech Long Sleeve New Blue MENS
$35

Available in S - M - LRG - XL - XXL

Custom Pan Am Logo

Orbit Base Layer Black MENS item
Orbit Base Layer Black MENS
$35

Available in S - M - LRG - XL - XXL

Custom Pan Am Logo

Orbit Base Layer Heather Charcoal MENS item
Orbit Base Layer Heather Charcoal MENS
$35

Available in S - M - LRG - XL - XXL

Custom Pan Am Logo

Comfort FULL ZIP MENS BLACK item
Comfort FULL ZIP MENS BLACK
$55

Available in S - M - LRG - XL - XXL

Custom Pan Am Logo

Comfort PULL OVER Mens BLACK item
Comfort PULL OVER Mens BLACK
$50

Available in S - M - LRG - XL - XXL

Custom Pan Am Logo

90's Mock Neck Heather Steel Grey item
90's Mock Neck Heather Steel Grey
$50

Available in XS - S - M - L - XL

Custom Pan Am Logo

90's Mock Neck BLACK item
90's Mock Neck BLACK
$50

Available in XS - S - M - L - XL

Custom Pan Am Logo

Explore HIgh Mock Heather LINEN item
Explore HIgh Mock Heather LINEN
$35

Available in XS - S - M - L - XL

Custom Pan Am Logo

Explore HIgh Mock Heather BLACK item
Explore HIgh Mock Heather BLACK
$35

Available in XS - S - M - L - XL

Custom Pan Am Logo

Cozy Fleece FULL ZIP Heather Steel Grey item
Cozy Fleece FULL ZIP Heather Steel Grey
$55

Available in XS - S - M - L - XL

Custom Pan Am Logo

Cozy Fleece FULL ZIP BLACK item
Cozy Fleece FULL ZIP BLACK
$55

Available in XS - S - M - L - XL

Custom Pan Am Logo

Comfort PULL OVER BLACK item
Comfort PULL OVER BLACK
$50

Available in XS - S - M - L - XL

Custom Pan Am Logo

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!