Club Venezuela of Manitoba

Hosted by

Club Venezuela of Manitoba

About this event

Parrandon🎄 | Christmas Party🎄

517 Pandora Ave E

Winnipeg, MB R2C 0A5, Canada

Cena de Adulto | Adult Dinner
$20

Incluye el acceso a la fiesta y el delicioso plato navideño completo (bebida no alcoholica, hallaca, pan de jamón y ensalada de pollo).

-

Party Access and Chrismas Dinner meal: non alcoholic beverage, hallaca, pan de jamon, and chicken salad

Cena de Niño | Kid's Dinner
$12

Acceso a la fiesta y a una bebida, con un pedazo de pizza de queso y papitas o una hallaca y un pedazo de pan de jamón

-

Party access plus one drink, with one pizza slice, and chips or hallaca and a slice of pan de jamón.

Entrada General 8pm | General Entry 8pm
$10

Entrada a las 8pm

Acceso total para disfrutar del ambiente, las gaitas, el baile y la mejor vibra. No incluye comida.

-

Entry at 8pm

Party Access. Doesn't include food.

Entrada General de Niño | Kid's General Entry
$1

Solo valido para niños entre 0-12 Años

Esta entrada solo incluye accesso al lugar. No incluye comida o bebida.

-

Only valid for children aged 0-12 years.

This ticket only includes venue access

Food or drinks are not included.

Add a donation for Club Venezuela of Manitoba

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!