Parrandon🎄 | Christmas Party🎄

Incluye el acceso a la fiesta y el delicioso plato navideño completo (bebida no alcoholica, hallaca, pan de jamón y ensalada de pollo).
-
Party Access and Chrismas Dinner meal: non alcoholic beverage, hallaca, pan de jamon, and chicken salad
Acceso a la fiesta y a una bebida, con un pedazo de pizza de queso y papitas o una hallaca y un pedazo de pan de jamón
-
Party access plus one drink, with one pizza slice, and chips or hallaca and a slice of pan de jamón.
Entrada a las 8pm
Acceso total para disfrutar del ambiente, las gaitas, el baile y la mejor vibra. No incluye comida.
-
Entry at 8pm
Party Access. Doesn't include food.
Solo valido para niños entre 0-12 Años
Esta entrada solo incluye accesso al lugar. No incluye comida o bebida.
-
Only valid for children aged 0-12 years.
This ticket only includes venue access
Food or drinks are not included.
