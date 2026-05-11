Parté Brûlances // Brûlances party

ce tarif permet à la soirée d'être plus accessible pour les personnes pour qui le prix est un enjeu. ces billets ne permettent pas de couvrir les frais de l'événements, qui seront compensés par les gens qui ont du cash! dispo en quantité limitée // this price makes the evening more accessible for those for whom cost is a concern. these tickets do not cover the event's expenses, which will be offset by those who have moneyyy! available in limited quantities



