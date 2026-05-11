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About this event

Parté Brûlances // Brûlances party

1900 Rue le Ber

Montréal, QC H3K 2A4, Canada

avant 23h // before 11 pm
$22

les avantages d'arriver tôt: moins d'attente, moins cher et SURTOUT des incroyables performances en début de soirée (avant 23h) ! // advantages of arriving early: less waiting time, less expansive and ABOVE ALL incredible performances in the early evening (before 11pm) !

prix réduit // reduced price
$18

ce tarif permet à la soirée d'être plus accessible pour les personnes pour qui le prix est un enjeu. ces billets ne permettent pas de couvrir les frais de l'événements, qui seront compensés par les gens qui ont du cash! dispo en quantité limitée // this price makes the evening more accessible for those for whom cost is a concern. these tickets do not cover the event's expenses, which will be offset by those who have moneyyy! available in limited quantities


prix régulier // regular price
$27

ces billets nous permettent de couvrir les frais de la soirée! // these tickets cover the costs of the evening!

prix solidaire // solidarity price
$36

ces billets permettent de compenser les billets à prix réduit, merciii! // these tickets help to compensate for the reduced price tickets, thank youuuu!

après 3h // after 3 am
$22

pour les couche-tard parmi vous! // for the night owls among you!

dernière minute // last minute
$40

dépêche-toi, c'est ta dernière chance de pas manquer la soirée de l'année! // hurry, this is your last chance not to miss the party of the year!

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