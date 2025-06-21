Partenariats et commandites pour les Grizzlies

• Visibilité du Palier Triple, plus:
• Affichage de la bannière ou d’une pancarte fournie par le commanditaire au banc des joueurs pour le tournoi (sous réserve que les organisateurs du tournoi le permettent) lorsque la commandite a pour but de défrayer les frais d’inscriptions à un tournoi.
• Publication dédiée au commanditaire sur la page Facebook de l’association
• Publication, sur la page Web de l'association, du lien vers le site du commanditaire, et ce pour une durée d’un an.
• Un stand ou un espace dédié pour le commanditaire lors de la fête de fin de saison ou de l’événement Triple jeu, pour promouvoir ses produits ou services.
Triple
$500
6 left!
• Visibilité du Palier Double, plus:
• Pancarte du commanditaire affichée lors de la fête de fin de saison;
• Possibilité de placer des bannières ou des affiches fournies par le commanditaire à des emplacements stratégiques pendant l'événement Triple Jeu.
• Pancarte 4’x8’ sur la clôture du parc Nichol pour la saison estivale (le commanditaire doit fournir la pancarte en fenplast doublé plywood, à ses frais).
Double
$250
6 left!
Visibilité du palier simple et • Logo de l’entreprise affiché lors du Défi Triple Jeu ou d'un tournoi ou de la fête de fin d'année;
• Mention de votre entreprise au micro au cours d’un l'événement (Triple Jeu, Party de fin d’année, etc.)
Courp sûr
$100
6 left!
• Votre entreprise est mentionnée dans une publication de remerciement sur la page Facebook de l’association;
• Le logo de votre entreprise apparaitra dans une section du site Web de l'équipe pendant la saison estivale 2025.
Coup filé
$350
6 left!
Pancarte 4’x8’ sur la clôture du parc Nichol pour la saison estivale (le
commanditaire doit fournir la pancarte en fenplast doublée plywood, à ses frais).
