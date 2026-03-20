Alberta Diabetes Foundation

Partnership Opportunities 2026 Hummingbird Awards Gala

1920 Street

Fort Edmonton, AB T6H 5T6, Canada

Presenting Partner
$30,000

One Available


Recognition & Visibility

  • Presenting rights for the 2026 Hummingbird Awards Gala
  • Co-branded placement in all event advertising, communications, and promotional materials
  • Premium logo positioning on all award certificates and signage
  • Prominent inclusion in all printed collateral, including invitations, programs, menus, and signage Logo and hyperlink featured on the official gala page of our website Acknowledgement in our digital newsletter sent to donors, partners, and subscribers Featured recognition across our social media channels (Facebook, Instagram, LinkedIn) Verbal recognition from the podium during the gala program

Engagement Opportunities

  • Opportunity to speak from the podium during the event
  • Opportunity to present the Lifetime Achievement Award

Guest Experience

  • Gala tickets: 8 tickets (1 table)
  • VIP seating for all table guests
  • One curated tasting of premium Scotch or Champagne for each guest.
  • One guest room at the historic Hotel Selkirk

Exclusive Access

  • Private tour of the Alberta Diabetes Institute research labs
  • One leading researcher joined at your table for direct conversation
Research Champion
$20,000

Three Available - Choose One Category


  1. Exclusive Casino Experience
  2. Awards & Storytelling (A/V Production)
  3. Signature Gala Dinner

Recognition & Visibility

  • Prominent logo watermarked on all event screens and integrated into video content (A/V Production Sponsor only)
  • Prominent logo printed on individual dinner menus (Dinner Sponsor only)
  • Prominent logo placement at every casino table (Casino Experience Sponsor only).
  • Logo featured across all printed materials, including programs, signage, and event collateral
  • Hyperlinked logo displayed on the official event page
  • Acknowledgement in our subscriber newsletter
  • Recognition across social media platforms before and after the event
  • Verbal mention from the stage during the evening program

Guest Experience

  • Gala tickets: 8 tickets
  • VIP seating for all sponsored guests

Exclusive Access

  • Private tour of the Alberta Diabetes Institute research labs
  • One leading researcher joined at your table for direct conversation
Catalyst Champion
$15,000

Four Available - Choose One Category


  1. Premier Entertainment
  2. Immersive Event Design & Décor
  3. Host Venue Partner
  4. Curated Guest Gifts

Recognition & Visibility

  • Logo prominently displayed on stage alongside featured entertainment (Premier Entertainment Sponsor only)
  • Branded signage placed at the main entrance and throughout the venue (Immersive Event Design & Décor Sponsor only)
  • Logo featured on signage at designated areas throughout the event space (Host Venue Partner only)
  • Branded thank-you note included with each guest gift (Curated Guest Gifts only)
  • Inclusion in printed materials; including programs, signage, and other event collateral
  • Hyperlinked logo featured on the event page of our website
  • Acknowledgement in the supporter newsletter
  • Recognition across social media platforms pre- and post-event
  • Verbal mention during the gala program


Guest Experience

  • Gala tickets: 6 tickets
  • VIP seating for all sponsored guests
Brand Sponsor
$10,000

Four Available - Choose One Category


  1. Stories That Move Us (Cause Video)
  2. Cellar Select Wine Service
  3. Statement Centrepieces
  4. Midnight Lunch Experience

Recognition & Visibility

  • Branding integrated into the cause video presented during the event (Stories That Move Us Sponsor only)
  • Branding displayed on wine bottles or wine station signage (Cellar Select Wine Service Sponsor only)
  • Logo creatively integrated into all table centrepieces (Statement Centrepieces Sponsor only)
  • Branded signage at all midnight lunch service areas (Midnight Lunch Sponsor only)
  • Inclusion in printed materials; including programs, signage, and other event collateral
  • Hyperlinked logo placement on the gala event webpage
  • Recognition shared via social media before and after the event
  • Verbal acknowledgment during the evening program

Guest Experience

  • Gala tickets: 4 tickets
Activation Sponsor
$7,500

Two Available - Choose One Category


  1. Featured Drink of the Evening
  2. Starter & Dessert Course


Recognition & Visibility

  • Logo printed on cocktail napkins at the bar service area (Featured Drink of the Evening Sponsor only)
  • Branded serving napkins accompanying appetizers or desserts (Starter & Dessert Course Sponsor only)
  • Inclusion in printed materials; including programs, signage, and other event collateral
  • Hyperlinked logo on the official gala event webpage
  • Recognition across social media channels before and after the event
  • Verbal mention during the event program

Guest Experience

  • Gala tickets: 2 tickets
Community Sponsor
$5,000

Four Available - Choose One Category

  1. Visual Identity & Signage
  2. Photographic Moments
  3. Safe Ride Home
  4. Award Recognition

Recognition & Visibility

  • Logo featured on all printed event collateral, including programs, menus, and signage (Visual Identity & Signage Sponsor only)
  • Logo watermark featured on all official gala photographs (Photographic Moments Sponsor only)
  • Logo printed on transportation-related materials and signage (Safe Ride Home Sponsor only)
  • Logo displayed on award certificates and any associated prize materials (Award Recognition Sponsor only)
  • Inclusion in general printed event materials
  • Hyperlinked logo on the gala event webpage
  • Recognition shared on social media leading up to and following the event
  • Verbal acknowledgment from the stage during the gala program

Guest Experience

  • Gala tickets: 2 tickets
Award Sponsor
$3,500

Seven Available - One Per Award


Recognition & Visibility

  • Named as the official sponsor of one of the seven awards presented at the gala
  • Sponsor name printed alongside the selected award in the event program
  • Recognition listed on the gala webpage in association with the sponsored award
  • Included in a collective social media post acknowledging all Award Sponsors
  • Publicly acknowledged by name during the award presentation on stage

Engagement Opportunities

  • Opportunity to present the sponsored award on stage during the gala

Guest Experience

  • One gala ticket included For

