Calling all biomedical mechanical engineers! Show off your pride for your program with these program patches! Multicolour satin embroidery.





Important Notice

We would like to address an important issue regarding the biomedical crest, which contains several regrettable errors, including an incorrect order, the wrong gender, and missing accents. The text displayed reads "Genie Biomedicale Mecanique" instead of the correct terms, "Génie biomédical" or "Génie mécanique biomédical."

We acknowledge that this error is inexcusable and highlights the lack of proper procedures in place for purchases within our organization. Following a Report on Typographical Errors in Program Patches submitted at the January 2025 Board of Directors Meeting (link), we are undertaking the creation and implementation of a robust Procurement Policy. This policy will include enhanced verification and approval processes to ensure the quality and accuracy of our products and services, as well as accountability measures and correction mechanisms, should this occur again.

We extend our sincerest apologies for any inconvenience or discomfort this situation may have caused. Please rest assured that we are taking the necessary steps to address this error and strengthen our practices.





Appel à tous les ingénieurs biomédicals mécaniques! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.





Avis important Nous souhaitons adresser un point important concernant l’écusson biomédical, qui comporte plusieurs erreurs regrettables, notamment un ordre incorrect, le mauvais genre et des accents manquants. Le texte affiché indique « Genie Biomedicale Mecanique » au lieu des termes appropriés, « Génie biomédical » ou « Génie mécanique biomédical ». Nous reconnaissons que cette erreur est inexcusable et met en évidence l'absence de procédures adéquates pour les achats au sein de notre organisation. Suite à un Rapport sur les erreurs typographiques dans les écussons de programme présenté lors de la réunion du conseil d’administration de janvier 2025 (lien),, nous entreprenons la création et la mise en œuvre d’une politique d’approvisionnement rigoureuse. Cette politique inclura des processus améliorés de vérification et d’approbation pour garantir la qualité et l’exactitude de nos produits et services, ainsi que des mécanismes de responsabilisation et de correction dans l’éventualité où de tels problèmes se reproduiraient. Nous tenons à présenter nos excuses les plus sincères pour tout inconvénient ou désagrément causé par cette situation. Sachez que nous prenons les mesures nécessaires pour corriger cette erreur et renforcer nos pratiques.





Size Guide | Guide des tailles (IN/PO)

- Length | Longueur (3)

- Width | Largeur (3)