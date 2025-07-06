Avis à tous les étudiants francophones! Célébrez la fierté francophone en génie avec notre écusson “Génie Franco”, mettant en vedette Otis, notre lapin franco-ontarien, entouré des drapeaux des communautés francophones du Canada.
Calling all Francophone students! Celebrate Francophone pride in engineering with our vibrant “Génie Franco” patch featuring Otis, our Franco-Ontarian bunny, surrounded by the flags of the Franco-Canadian communities.
Que vous parliez français couramment ou juste assez pour sacrer... Cet écusson rend hommage à l’iconique pavillon Tabaret, mêlant fierté du campus et esprit franco-canadien.
Whether you're fluent in French or just know enough to swear in it... This patch pays homage to uOttawa’s iconic Tabaret Hall, blending campus pride with bold Franco-Canadian spirit.
Calling all electrical engineers! Show off your pride for your program with these program patches! Multicolour satin embroidery.
Appel à tous les ingénieurs électriques! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.
Calling all computer engineers! Show off your pride for your program with these program patches! Multicolour satin embroidery.
Appel à tous les ingénieurs informatiques! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.
Calling all chemical engineers! Show off your pride for your program with these program patches! Multicolour satin embroidery.
Appel à tous les ingénieurs chimiques! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.
Calling all biomedical mechanical engineers! Show off your pride for your program with these program patches! Multicolour satin embroidery.
Important Notice
We would like to address an important issue regarding the biomedical crest, which contains several regrettable errors, including an incorrect order, the wrong gender, and missing accents. The text displayed reads "Genie Biomedicale Mecanique" instead of the correct terms, "Génie biomédical" or "Génie mécanique biomédical."
We acknowledge that this error is inexcusable and highlights the lack of proper procedures in place for purchases within our organization. Following a Report on Typographical Errors in Program Patches submitted at the January 2025 Board of Directors Meeting (link), we are undertaking the creation and implementation of a robust Procurement Policy. This policy will include enhanced verification and approval processes to ensure the quality and accuracy of our products and services, as well as accountability measures and correction mechanisms, should this occur again.
We extend our sincerest apologies for any inconvenience or discomfort this situation may have caused. Please rest assured that we are taking the necessary steps to address this error and strengthen our practices.
Appel à tous les ingénieurs biomédicals mécaniques! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.
Avis important Nous souhaitons adresser un point important concernant l’écusson biomédical, qui comporte plusieurs erreurs regrettables, notamment un ordre incorrect, le mauvais genre et des accents manquants. Le texte affiché indique « Genie Biomedicale Mecanique » au lieu des termes appropriés, « Génie biomédical » ou « Génie mécanique biomédical ». Nous reconnaissons que cette erreur est inexcusable et met en évidence l'absence de procédures adéquates pour les achats au sein de notre organisation. Suite à un Rapport sur les erreurs typographiques dans les écussons de programme présenté lors de la réunion du conseil d’administration de janvier 2025 (lien),, nous entreprenons la création et la mise en œuvre d’une politique d’approvisionnement rigoureuse. Cette politique inclura des processus améliorés de vérification et d’approbation pour garantir la qualité et l’exactitude de nos produits et services, ainsi que des mécanismes de responsabilisation et de correction dans l’éventualité où de tels problèmes se reproduiraient. Nous tenons à présenter nos excuses les plus sincères pour tout inconvénient ou désagrément causé par cette situation. Sachez que nous prenons les mesures nécessaires pour corriger cette erreur et renforcer nos pratiques.
Calling all civil engineers! Show off your pride for your program with these program patches! Multicolour satin embroidery.
Appel à tous les ingénieurs civils! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.
Calling all mechanical engineers! Show off your pride for your program with these program patches! Multicolour satin embroidery.
Disclaimer: Typographical Error on Patches
There has been a typographical error in the text displayed on the patches. The text should have read "Génie Mécanique" but was instead printed as "Génie Mechánique" due to a typographical error by the manufacturing company. Unfortunately, this error was not caught during our review of the confirmation request sent by the manufacturer. We sincerely apologize for this oversight and any confusion or inconvenience it may have caused. We are taking steps to prevent such issues in the future and will correct the error for all future batches. If you have any concerns or require further assistance, please do not hesitate to contact us. We deeply apologize again and thank you for your understanding and support.
Appel à tous les ingénieurs mécaniques! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore. Avis de non-responsabilité : erreur typographique sur les écussons. Une erreur typographique s'est glissée dans le texte figurant sur les écussons. Le texte aurait dû se lire « Génie Mécanique » mais a été imprimé en tant que « Génie Méchanique » à cause d'une erreur typographique de la part de l'entreprise de fabrication. Malheureusement, cette erreur n'a pas été détectée lors de notre examen de la demande de confirmation envoyée par le fabricant. Nous nous excusons sincèrement pour cet écart et pour toute confusion ou désagrément qu'il a pu causer. Nous prenons des mesures pour éviter de tels problèmes à l'avenir et nous corrigerons l'erreur pour tous les lots futurs. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous présentons nos plus sincères excuses et vous remercions de votre compréhension et de votre soutien.
Calling all biotechnology students! Show off your pride for your program with these program patches! Multicolour satin embroidery.
Appel à tous les étudiants du programme de biotechnologie! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.
Calling all software engineers! Show off your pride for your program with these program patches! Multicolour satin embroidery.
Appel à tous les ingénieurs logiciels! Affichez votre fierté pour votre programme avec ces écussons ! Broderie satin multicolore.
Proudly show off the best 101 Week team with this limited edition 2-Stroke Team Patch! Multicolour satin embroidery on pink twill.
Montrez fièrement la meilleure équipe de la semaine 101 avec ce patch d'équipe 2-Stroke en édition limitée ! Broderie satin multicolore sur twill rose.
Proudly show off the best 101 Week team with this limited edition Buffaloes Team Patch! Multicolour satin embroidery on white twill.
Montrez fièrement la meilleure équipe de la semaine 101 avec cet écusson d'équipe Buffaloes en édition limitée ! Broderie satin multicolore sur twill blanc.
Proudly show off the best 101 Week team with this limited edition Love Pump Team Patch! Multicolour satin embroidery on white twill.
Montrez fièrement la meilleure équipe de la semaine 101 avec cet écusson d'équipe Love Pound en édition limitée ! Broderie satin multicolore sur twill blanc.
Proudly show off the best 101 Week team with this limited edition Otis Outlaws Team Patch! Multicolour satin embroidery on white twill.
Montrez fièrement la meilleure équipe de la semaine 101 avec cet écusson d'équipe les hors-la-loi d'Otis en édition limitée ! Broderie satin multicolore sur twill blanc.
We love our ESSCargOt friends 😉 Legend says that this psychedelic patch keeps your immortal snail away. Slow and steady and always ready to watch out for you with its little hard hat. Multicolour satin embroidery throughout.
Nous aimons nos amis de l'ESSCargOt 😉 La légende dit que ce patch psychédélique éloigne votre escargot immortel. Lent, fidèle et toujours prêt à vous surveiller avec son petit casque dur. Broderie en satin multicolore sur toute la surface.
For the technology-enthusiasts and the electrical and electronics engineers, alike, show off your support for the IEEE uOttawa Student Branch with our exclusive IEEE Patch! Blue and white satin embroidery throughout.
Pour les passionnés de technologie et les ingénieurs électriciens et électroniciens, montrez votre soutien à la branche étudiante de l'IEEE uOttawa avec notre écusson IEEE exclusif! Broderie en satin bleu et blanc sur l'ensemble.
no description needed
aucune description nécessaire
Proudly show off the best 101 Week team with this limited edition Fanny Packers Team Patch! Multicolour satin embroidery on white twill.
Montrez fièrement la meilleure équipe de la semaine 101 avec cet écusson d'équipe Fanny Packers en édition limitée ! Broderie satin multicolore sur twill blanc.
50% Engineering, 50% Science, 100% a fun new patch for your coveralls! Show off your resilience through this infamous program with this exclusive uO Biotech Patch. Multicolour satin embroidery throughout.
50% génie, 50% Science, 100% un nouvel écusson amusant pour vos combinaisons ! Montrez votre résilience à travers ce programme infâme avec ce patch exclusif uO Biotech. Broderie en satin multicolore sur l'ensemble.
Shine Day, Tuesday! Tuesday, Shine Day! Show your support for Cystic Fibrosis Canada by getting one of our Shine Day Patches! Multicolour satin embroidery on white twill. All profits go towards Shinerama/CF Canada.
Shine Day, mardi! Mardi, Shine Day ! Montrez votre soutien à Fibrose kystique Canada en vous procurant l'un de nos écussons Shine Day! Broderie satin multicolore sur twill blanc. Tous les profits iront à Shinerama/CF Canada.
Shine Day, Tuesday! Tuesday, Shine Day! Show your support for Cystic Fibrosis Canada by getting one of our Shine Day Patches! Multicolour satin embroidery on white twill. All profits go towards Shinerama/CF Canada.
Shine Day, mardi! Mardi, Shine Day ! Montrez votre soutien à Fibrose kystique Canada en vous procurant l'un de nos écussons Shine Day! Broderie satin multicolore sur twill blanc. Tous les profits iront à Shinerama/CF Canada.
