Pelham Art Festival 2026

About this event
Enjoy an evening out at our opening night Gala. Ticket includes complimentary appetizers and desserts, live jazz and wine or beer for purchase.
Ticket available for Saturday - Early Bird discount. Price goes up to $10.00 May 8, 2026
Ticket available for Saturday - Early Bird discount. Price goes up to $10.00 May 8, 2026
Ticket available for Sunday - Early Bird discount. Price goes up to $10.00 May 8, 2026
Ticket available for Saturday - Early Bird discount. Price goes up to $10.00 May 8, 2026
Saturday May 9, or Sunday May 10 admission for Students in Highschool, College or University
Adult Admission to the Art Festival Saturday May 9
Adult Admission to the Art Festival Sunday May 10
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