Pelham Art Festival

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Pelham Art Festival

About this event

Pelham Art Festival 2026

100 Meridian Wy

Pelham, ON L0S 1E6, Canada

Friday Night Gala - May 8, 2026 7:00 pm to 10:00 pm
$15

Enjoy an evening out at our opening night Gala. Ticket includes complimentary appetizers and desserts, live jazz and wine or beer for purchase.

Early Bird Adult Admission May 9 10:00 am to 5:00 pm
$7
Available until May 8

Ticket available for Saturday - Early Bird discount. Price goes up to $10.00 May 8, 2026

Early Bird Adult Admission May 9 10:00 am to 5:00 pm (Copy)
$7
Available until May 8

Ticket available for Saturday - Early Bird discount. Price goes up to $10.00 May 8, 2026

Early Bird Adult Admission May 10 10:00 am to 4:00 pm
$7
Available until May 8

Ticket available for Sunday - Early Bird discount. Price goes up to $10.00 May 8, 2026

Early Bird Adult Admission May 9 10:00 am to 5:00 pm (Copy) (Copy)
$7
Available until May 8

Ticket available for Saturday - Early Bird discount. Price goes up to $10.00 May 8, 2026

Student Ticket - Highschool, College, University
$5

Saturday May 9, or Sunday May 10 admission for Students in Highschool, College or University

Adult Ticket - Saturday May 9 10:00 am to 5:00 pm
$10

Adult Admission to the Art Festival Saturday May 9

Adult Ticket - Sunday May 10, 10:00 am to 4:00 pm
$10

Adult Admission to the Art Festival Sunday May 10

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