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Photo de finissant 2025-2026

30 Bd du Séminaire N

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 5J4, Canada

Mardi 17 fév 2026 12h-13h
$80

Plage réservé pour la cohorte de soins infirmiers

*Non remboursable


Mardi 17 fév 2026 13h-14h
$80

Plage réservé pour la cohorte de soins infirmiers

*Non remboursable

Mardi 17 fév 2026 14h-15h
$80

Plage réservé pour la cohorte de soins infirmiers

*Non remboursable

Mercredi 18 fév 2026 11h-12h
$80

Accès à tous les finissants

*Non remboursable

Mercredi 18 fév 2026 12h-13h
$80

Accès à tous les finissants

*Non remboursable

Mercredi 18 fév 2026 13h-14h
$80

Accès à tous les finissants

*Non remboursable

Jeudi 19 fév 2026 11h-12h
$80

Accès à tous les finissants

*Non remboursable

Jeudi 19 fév 2026 12h-13h
$80

Accès à tous les finissants

*Non remboursable

Jeudi 19 fév 2026 13h-14h
$80

Accès à tous les finissants

*Non remboursable

Mercredi 25 fév 2026 11h-12h
$80

Accès à tous les finissants

*Non remboursable

Mercredi 25 fév 2026 12h-13h
$80

Accès à tous les finissants

*Non remboursable

Mercredi 25 fév 2026 13h-14h
$80

Accès à tous les finissants

*Non remboursable

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