Organisme communautaire anglais Saguenay-Lac-Saint-Jean

Hosted by

Organisme communautaire anglais Saguenay-Lac-Saint-Jean

About this event

Pick your Pumpkin / Cueille ta citrouille

3287 Rang Sainte-Famille

Chicoutimi, QC G7H 7W4, Canada

Adult Admission / Entrée adulte
Free

1 admission: 1 small pumpkin, 1 tractor ride, and a snack / 1 entrée : 1 petite citrouille, 1 tour en tracteur et une collation

Child admission (2yo +) / Entrée pour enfants (2 ans +)
Free

children 2+ / les enfants de 2 ans et plus

1 admission: 1 small pumpkin, 1 tractor ride, and a snack / 1 entrée : 1 petite citrouille, 1 tour en tracteur et une collation

Children less than 2 do not need their own ticket / Les enfants de moins de 2 ans n'ont pas besoin de billet.

Add a donation for Organisme communautaire anglais Saguenay-Lac-Saint-Jean

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!