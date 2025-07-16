Pilates & Movement for Seniors (Mondays)

Hosted by
About this event
All classes in this series. September 15 - November 24. (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
No class on October 13.
Single Class Registration - September 15 (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
Single Class Registration - September 22 (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
Single Class Registration - September 29 (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
Single Class Registration - October 6 (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
Single Class Registration - October 20 (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
Single Class Registration - October 27 (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
Single Class Registration - November 3 (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
Single Class Registration - November 10 (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
Single Class Registration - November 17 (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
Single Class Registration - November 24 (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!