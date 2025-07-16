Fredericton Arts And Learning Incorporated

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Fredericton Arts And Learning Incorporated

About this event

Pilates & Movement for Seniors (Wednesdays)

732 Charlotte St

Fredericton, NB E3B 1M5, Canada

Ten Week Package (Full Program)
$150

9 left!

All classes in this series. September 17 - November 19. (10:30-11:30 a.m.)

Jim Myles Auditorium

Charlotte Street Arts Centre



Drop-in Class - September 17
$20

9 left!

Single Class Registration - September 17 (10:30-11:30 a.m.)

Jim Myles Auditorium

Charlotte Street Arts Centre

Drop-in Class - September 24
$20

9 left!

Single Class Registration - September 24 (10:30-11:30 a.m.)

Jim Myles Auditorium

Charlotte Street Arts Centre

Drop-in Class - October 1
$20

9 left!

Single Class Registration - October 1 (10:30-11:30 a.m.)

Jim Myles Auditorium

Charlotte Street Arts Centre

Drop-in Class - October 8
$20

9 left!

Single Class Registration - October 8 (10:30-11:30 a.m.)

Jim Myles Auditorium

Charlotte Street Arts Centre

Drop-in Class - October 13
$20

9 left!

Single Class Registration - October 13 (10:30-11:30 a.m.)

Jim Myles Auditorium

Charlotte Street Arts Centre

Drop-in Class - October 22
$20

9 left!

Single Class Registration - October 22 (10:30-11:30 a.m.)

Jim Myles Auditorium

Charlotte Street Arts Centre

Drop-in Class - October 29
$20

9 left!

Single Class Registration - October 29 (10:30-11:30 a.m.)

Jim Myles Auditorium

Charlotte Street Arts Centre

Drop-in Class - November 5
$20

9 left!

Single Class Registration - November 5 (10:30-11:30 a.m.)

Jim Myles Auditorium

Charlotte Street Arts Centre

Drop-in Class - November 12
$20

9 left!

Single Class Registration - November 12 (10:30-11:30 a.m.)

Jim Myles Auditorium

Charlotte Street Arts Centre

Drop-in Class - November 19
$20

9 left!

Single Class Registration - November 19 (10:30-11:30 a.m.)

Jim Myles Auditorium

Charlotte Street Arts Centre

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