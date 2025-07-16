Pilates & Movement for Seniors (Wednesdays)

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All classes in this series. September 17 - November 19. (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
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Single Class Registration - September 17 (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
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Single Class Registration - September 24 (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
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Single Class Registration - October 1 (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
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Single Class Registration - October 8 (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
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Single Class Registration - October 13 (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
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Single Class Registration - October 22 (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
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Single Class Registration - October 29 (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
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Single Class Registration - November 5 (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
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Single Class Registration - November 12 (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
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Single Class Registration - November 19 (10:30-11:30 a.m.)
Jim Myles Auditorium
Charlotte Street Arts Centre
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