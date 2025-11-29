Hosted by

Piña Perros Dog Rescue

Piña Perros Dog Rescue's 3rd Annual Online Auction

877 Begbie Rd, Revelstoke, BC V0E 2S0, Canada

SUN PEAKS RESORT ski vacation item
SUN PEAKS RESORT ski vacation
$200

Starting bid

  • 2 adult lift tickets
  • 1 night stay in a delux (pet friendly room) at the Grand Hotel
  • Breakfast for 2 at Mantles Restaurant
  • Parking
  • expires April 5, 2026

Value $835

SURF/YOGA VACATION IN NICARAGUA FOR 2!!!! item
SURF/YOGA VACATION IN NICARAGUA FOR 2!!!!
$475

Starting bid


  • The Freespirit Hostel is not your ordinary getaway. With epic waves at your doorstep, ocean view Yoga sessions and a warm, salty community vibe - its where your adventures turn into memories
  • 6 night private room stay in FREE SPIRT beachside surf/yoga hostel located in El Transito, Nicaragua
  • includes: Breakfast & Dinner for 2
  • Daily Surf rentals (amazing waves out front)
  • 3 surf lessons
  • Daily access to Yoga Classes on the oceanview deck
  • For more info visit www.thefreespirithostel.com

VALUE: $1300

Stay & Play at Revelstoke Mountain Resort item
Stay & Play at Revelstoke Mountain Resort
$200

Starting bid

  • one night stay in one bedroom suite at Sutton Hotel at Revelstoke Mountain Resort
  • 2 x (4 activities) adventure Pass for Summer 2026
    • Includes any four activities, which can be a combination of Pipe Mountain Coaster Rides, Aerial Adventure Park Access, Gondola Sightseeing & Hiking, or Disc Golf (+Rentals)
  • Value $700
TWO 1 day ADULT lift tickets at WHISTLER/BLACKCOMB item
TWO 1 day ADULT lift tickets at WHISTLER/BLACKCOMB
$100

Starting bid

  • TWO 1 day lift tickets at WHISTLER/BLACKCOMB
  • NO BLACK OUT DATES!!!!
  • Where adventurous spirits go all out! Whistler Blackcomb offers more choice than any other mountain destination in the world. With a combination of thrilling descents and exquisite scenery, it's time to turn your dreams into reality!  (2 x One day lift ticket for any day of the 25/26 winter season; no blackout dates)

VALUE: $400

PANORAMA SKI RESORT 2 x TWO DAY ADULT LIFT TICKETS item
PANORAMA SKI RESORT 2 x TWO DAY ADULT LIFT TICKETS
$165

Starting bid

  • 2 x TWO DAY ADULT LIFT TICKETS (thats 4 LIFT TICKETS!!!!!!)
  • NO BLACK OUT DATES

Value: $800

HEALTH & HEALING wellness package item
HEALTH & HEALING wellness package
$165

Starting bid

An amazing Health and healing package located in Revelstoke which includes:

  • BALU YOGA 10 class package
  • 60 min massage by Claire McDonald
  • 60 min guided forest bathing (Japanese art of Shinrin-yoku) experience with Reiki under a forest canopy with award winning enviromental educator and Reiki master JADE BERRIL
  • Mint Day Spa 30 min treatment which can include: customized massage, reflexology or Eye trio treatment (wax, brow & lash tint)
  • Eminence Apricot Body Oil


VALUE; $534

Professional photoshoot or video shoot for your pet item
Professional photoshoot or video shoot for your pet
$130

Starting bid

  • A photo and/or video shoot with your pup! Work with local photographer & video producer, Cameron Russell, to tell your dog's story in photos or video!
  • Visit his website at www.cameronhrussell.com
  • Located in revelstoke
  • Value: $500
Professional Photoshoot in GOLDEN, BC item
Professional Photoshoot in GOLDEN, BC
$130

Starting bid

  • Photoshoot in the rocky mountains of GOLDEN, BC
  • session includes: Maternity, newborn, Family or Motherhood. 1 hour session plus digital downloads of 10 images of your choice
  • Visit her website for more info: www.jackielynnphotography.ca

VALUE: $575

TWO night stay at VRGE HOTEL item
TWO night stay at VRGE HOTEL
$100

Starting bid

  • TWO nights stay in a (pet friendly if required) room at VRGE hotel
  • Located in revelstoke, BC

Value: $400+

ONE night stay at 3 VALLEY GAP HOTEL & 2 ghost town tickets item
ONE night stay at 3 VALLEY GAP HOTEL & 2 ghost town tickets
$80

Starting bid

  • one night stay in standard pet friendly room
  • 2 entrance fees to Historic Ghost Town
  • Open mid may to mid September
  • Located in 3 Valley Gap, BC

Value: $330

TWO nights stay at Bear View Lodge item
TWO nights stay at Bear View Lodge
$85

Starting bid

  • TWO nights stay in a one bedroom suite
  • TWO Bear View Lodge toques (white, green)
  • Located in Revelstoke, BC

VALUE: $375

$300 towards a TATTOO at Acoustic Ink item
$300 towards a TATTOO at Acoustic Ink
$75

Starting bid

  • $300 voucher towards a Tattoo with Kata Polano at Acoustic Ink
  • Located in Revelstoke.
  • Check out her work at www.acousticink.ca
Eagle Pass Heli Ski Swag Bag & $30 Village Idiot Card item
Eagle Pass Heli Ski Swag Bag & $30 Village Idiot Card
$75

Starting bid

  • Eagle Pass Heli Ski Swag bag worth $350. Includes:
  • Large Black hoodie
  • Large EPH tee shirt
  • Von Zipper goggles
  • EPH flat brim baseball hat
  • EPH YETI mug
  • 2 x EPH buffs
  • 2 x ski straps


  • Village Idiot Bar & Grill $25 gift card, Teeshirt (Size Large) and Coffee Mug

Value: $410

Snow Society Warming Package item
Snow Society Warming Package
$75

Starting bid

  • Snow society Snowboards keeping you warm this winter with:
  • Dakin Baron Mitts (mens size small)
  • Navy Blue Martha hat
  • Blaclstrap Balaclava (one size sage green)
  • Beaver Wax

Value: $262

Sushi & Beer item
Sushi & Beer
$85

Starting bid

  • $200 gift card at Kawakubo
  • $40 giftcard at Rumpus
  • Located in Revelstoke

Value; $240

Gourmet food, treats and Hound Bound Leash from REVY RAW item
Gourmet food, treats and Hound Bound Leash from REVY RAW
$50

Starting bid

  • Smack bag value $20
  • Artisan freeze dried value $100
  • Liver treats value $15
  • Hound Bound leash valued at $60

Total Value: $195

MOUNTAIN ASH $250 voucher for Dog Boarding + dog swag item
MOUNTAIN ASH $250 voucher for Dog Boarding + dog swag
$75

Starting bid

  • $250 towards Dog Boarding with MOUNTAIN ASH
  • Dog must be approved
  • Located in revelstoke BC


  • donations from Home Hardware include
  • KUMA 3 in 1 dog leash
  • KUMA large dog dish
  • 2 silicone lick pads

Value $360

Entertain at Home item
Entertain at Home
$65

Starting bid

  • $100 gift card at Cheers Liqour store
  • SAVE ON FOOD gift basket that contains: cookies, pistachios, brie cheese, olives, perrier, pickles, bagette crisps, crackers, smoked mussles, brookside chocolates, camembert cheese, chocolates, red chili spread, sprakling apple juice

Value $200

High performance ski/snowboard rental and apparel swag item
High performance ski/snowboard rental and apparel swag
$40

Starting bid

  • 1 day High performance ski/board resort rental
  • sage green COAL toque
  • Dissent ski sock (medium)
  • XL Revelstoke design Tee
  • Puff Design neck warmer

Total Value: $204

1 day High performance ski/snowboard rental and apparel item
1 day High performance ski/snowboard rental and apparel
$40

Starting bid

  • 1 day High performance ski/board resort rental
  • Jones pompom toque toque
  • 686 ski sock (o/s)
  • Medium Revelstoke design Tee
  • COAL tie-dye neck warmer

Total Value: $207

The Goodness package item
The Goodness package
$70

Starting bid


  • 60 min massage with Megan Beaton from LUDICA MASSAGE
  • 60 min Acupuncture and cupping from Erin Potter at JADE WELLNESS
  • $50 at Mountain Goodness
  • ’lets get lite’ 3 pc candle set & Candle wick trimmer from Mala the brand
  • 50% off Birch & Lace Salon NEW head spa treatment (reg $ 165)

VALUE: $465.50

Tacos, Tequila & Bowling at Cantina del Centro item
Tacos, Tequila & Bowling at Cantina del Centro
$75

Starting bid

  • $50 Cantina del Centro gift card
  • 4x One Hour Bowling vouchers (up to 6 ppl each voucher)
  • black Cantina toque

Value $390

Coffee Lovers Dream item
Coffee Lovers Dream
$65

Starting bid

  • Flourish bakery 3 x$20 gift card
  • Terra Firms $50 Gift Card
  • Big Bend Cafe 2x $20 gift card
  • Little Spoon Cafe $30 gift card
  • Dose Coffee $50 gift card
  • Holm Coffee $25 gift card

Total Value: $255

$150 towards a stay at Northwinds Basecamp item
$150 towards a stay at Northwinds Basecamp
$40

Starting bid

  • $150 voucher towards Northwinds Basecamp in Revelstoke
  • Valid for stays at Northwinds by Basecamp, 301 Wright St. Revelstoke, BC
  • Certificate is non-transferable between properties restrictions will apply
  • One time use and completely non-refundable with no exceptions
  • No cash value
  • Can be used for reservations only
  • Blackout dates Dec 24-Jan 2 and June 3-sept 3
  • Valid until Nov 19, 2026
Artist Collective item
Artist Collective
$50

Starting bid

  • 1 day Clay Collective Workshop ($75)
  • Fraser Fine Arts set of 2 bowls ($85)
  • Big Eddy Glassworks hand blown Christmas Ornament ($28)

Total value: $188

Handcrafted by Kara Layered wood Art item
Handcrafted by Kara Layered wood Art
$20

Starting bid

  • Dogs Welcome (People Tolerated) Sign ($60)
  • 1 x personalized dogs name in Paw tree ornament ($15)
  • Hand crafted by Kara. Visit her website here: www.karatersen.com

TOTAL VALUE: $75

RUFFWEAR High-vis vest and cooling neck Gaitor item
RUFFWEAR High-vis vest and cooling neck Gaitor
$15

Starting bid

  • Ruffwear high vis vest XL
  • Ruffwear cooling neck gaitor XL
  • Donated by Valhallah Sports

VAlue: $77

RUFFWEAR COOLING VEST item
RUFFWEAR COOLING VEST
$15

Starting bid

  • RUFFWEAR Swamp Cooler Vest size Medium
  • Donated by Valhalla Sports

Value: $80

Wildlife Hopper for kids item
Wildlife Hopper for kids
$5

Starting bid

Farm Hoppers are fun, whimsical, brightly coloured, inflatable animals with soft gripable ears for children to hold onto while they bounce around.


Value:$40

