Huron Heights Home & School Association

Hosted by

Huron Heights Home & School Association

About this event

Term 2 Pizza and Milk Programs

1 Cheese Slice - add 1 per student
$45

18 weeks of 1 Cheese Slice on Wednesday's

2 Cheese Slices - add 1 per student
$90

18 weeks of 2 Cheese Slices on Wednesday's

1 Pepperoni Slice - add 1 per student
$45

18 weeks of 1 Pepperoni Slice on Wednesday's

2 Pepperoni Slices - add 1 per student
$90

18 weeks of 2 Pepperoni Slices on Wednesday's

1 Gluten Free Cheese Slice - add 1 per student
$45

18 weeks of 1 Gluten Free Cheese Slice on Wednesday's

2 Gluten Free Cheese Slices - add 1 per student
$90

18 weeks of 2 Gluten Free Cheese Slices on Wednesday's

1 Gluten Free Pepperoni Slice - add 1 per student
$45

18 Weeks of 1 Gluten Free Pepperoni Slice on Wednesday's

2 Gluten Free Pepperoni Slices - add 1 per student
$90

18 weeks of 2 Gluten Free Pepperoni Slices on Wednesday's

Monday's White Milk
$22.50

15 weeks of white milk on Monday's

Monday's Chocolate Milk - add 1 per student
$22.50

15 weeks of chocolate Milk on Monday's

Tuesday's White Milk - add 1 per student
$27

18 weeks of white milk on Tuesday's

Tuesday's Chocolate Milk - add 1 per student
$27

18 weeks of chocolate milk on Tuesday's

Wednesday's White Milk - add 1 per student
$27

18 weeks of white milk on Wednesday's

Wednesday's Chocolate Milk - add 1 per student
$27

18 weeks of chocolate milk on Wednesday's

Thursday's White Milk - add 1 per student
$27

18 weeks of white milk on Thursday's

Thursday's Chocolate Milk - add 1 per student
$27

18 weeks of chocolate milk on Thursday's

Friday's White Milk- add 1 per student
$21

14 weeks of white milk on Friday's

Friday's Chocolate Milk - add 1 per student
$21

14 weeks of white milk on Friday's

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!