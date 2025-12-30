Term 2 Pizza and Milk Programs

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18 weeks of 1 Cheese Slice on Wednesday's
18 weeks of 2 Cheese Slices on Wednesday's
18 weeks of 1 Pepperoni Slice on Wednesday's
18 weeks of 2 Pepperoni Slices on Wednesday's
18 weeks of 1 Gluten Free Cheese Slice on Wednesday's
18 weeks of 2 Gluten Free Cheese Slices on Wednesday's
18 Weeks of 1 Gluten Free Pepperoni Slice on Wednesday's
18 weeks of 2 Gluten Free Pepperoni Slices on Wednesday's
15 weeks of white milk on Monday's
15 weeks of chocolate Milk on Monday's
18 weeks of white milk on Tuesday's
18 weeks of chocolate milk on Tuesday's
18 weeks of white milk on Wednesday's
18 weeks of chocolate milk on Wednesday's
18 weeks of white milk on Thursday's
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14 weeks of white milk on Friday's
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