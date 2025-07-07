Plans de Partenariat

Logo sur chandail (x2) ou sur casque (x1)
Logo dans le feuillet d'alignement
Post Facebook "Game day" (24 matchs x2) ou "Game week" (x1) (100 000 - 150 000 vues annuelles)
Annonce sur TV à l'aréna (vidéo ou photo)
500 billet individuels
Logo sur culotte (x3)
Logo dans le feuillet d'alignement
Post Facebook "Game recap" (24 matchs x2) ou "Week recap" (x1) (80 000 - 120 000 vues annuelles)
Annonce sur TV à l'aréna (vidéo ou photo)
375 billet individuels
Logo derrière le banc
Logo dans le feuillet d'alignement
Forfait affichage numérique - Approbation avant diffusion (50 000 vues)
Annonce sur TV à l'aréna (vidéo ou photo)
250 billet individuels
Logo dans le feuillet d'alignement
Forfait affichage numérique - Approbation avant diffusion (20 000 vues)
Annonce sur TV à l'aréna (vidéo ou photo)
250 billet individuels
Logo dans le feuillet d'alignement
Annonce sur TV à l'aréna (vidéo ou photo)
120 billet individuels
Logo dans le feuillet d'alignement
Annonce sur TV à l'aréna (photo)
60 billet individuels
