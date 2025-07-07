Plans de Partenariat

Partenaire Principal
$10,000

Logo sur chandail (x2) ou sur casque (x1)

Logo dans le feuillet d'alignement

Post Facebook "Game day" (24 matchs x2) ou "Game week" (x1) (100 000 - 150 000 vues annuelles)

Annonce sur TV à l'aréna (vidéo ou photo)

500 billet individuels

Partenaire Majeur
$7,500

Logo sur culotte (x3)

Logo dans le feuillet d'alignement

Post Facebook "Game recap" (24 matchs x2) ou "Week recap" (x1) (80 000 - 120 000 vues annuelles)

Annonce sur TV à l'aréna (vidéo ou photo)

375 billet individuels

Partenaire Excellence
$5,000

Logo derrière le banc

Logo dans le feuillet d'alignement

Forfait affichage numérique - Approbation avant diffusion (50 000 vues)

Annonce sur TV à l'aréna (vidéo ou photo)

250 billet individuels

Partenaire or
$2,500

Logo dans le feuillet d'alignement

Forfait affichage numérique - Approbation avant diffusion (20 000 vues)

Annonce sur TV à l'aréna (vidéo ou photo)

250 billet individuels

Partenaire argent
$1,200

Logo dans le feuillet d'alignement

Annonce sur TV à l'aréna (vidéo ou photo)

120 billet individuels

Partenaire bronze
$600

Logo dans le feuillet d'alignement

Annonce sur TV à l'aréna (photo)

60 billet individuels

