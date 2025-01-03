eventClosed

Poppy's Path Silent Auction

#1. Suite for the Ottawa Black Bears Game
CA$600

Box Suite at the Ottawa Black Bears Vs. Colorado Mammoths Game Sunday, March 23rd, 2025 at 3pm. Includes: Suite, 16 box tickets, 4 parking passes. Valued at: 1,600$ Donated by: Senators Community Foundation
#2. Josh Norris Ottawa Senators Signed Jersey
CA$300

A Signed Ottawa Senators jersey by Josh Norris. Valued at: 500$ Donated by: The Ottawa Senators Foundation
#3. Boston Bruins Signed Jersey item
#3. Boston Bruins Signed Jersey
CA$300

Boston Bruins Jersey With Multiple Team Signatures Valued at 500$ Donated By: Boston Bruins
#4. Toronto Maple Leafs Signed Tavares Jersey
CA$300

Toronto Maple Leafs Signed Tavares Jersey Valued at: 500$
#5. Signed Ovechkin Jersey
CA$300

Valued at 500$
#6. Ottawa 67's Game March 8, 2025
CA$100

4x Tickets Ottawa 67's vs. Peterborough Petes on March 8th 2025 at 3pm. Donated By: Local 162
#7. Ottawa Senators Tickets - April 15th
CA$125

2x Ottawa Senators vs. Chicago Blackhawks on Tuesday April 15th at 7pm. Donated by: Local 162
#8. Chilly Dogs Alpine Blanket - Blue + 150$ Gift Card
CA$125

Waterproof dog blanket/ seat protector along with a 150$ chilly dogs gift card. Total Value: 225$ Donated by: Bart Kelly & Chilly Dogs (Local Area Company) www.chillydogs.ca CHILLY DOGS ALPINE BLANKET Multi-purpose blanket made with our durable windproof and waterproof nylon with cozy microfleece on the reverse-side. The Alpine Blanket is large enough to cover a bench-style car seat. Easy-on, easy off, simply slide the micro fleece pockets over the headrests to secure. Perfect for a messy dog (or child!) after a run in the woods or in the park. It is warm and cozy enough for us humans too! Use at an event such as a picnic or sporting events to keep the moisture and dirt away. Enjoy while in a cold hockey arena or fall football game! Easy to wash and folds up into the large center pouch for easy carry and storage. Approx size is 56″ x 54″.
#9. Milwaukee M18 Compact Brushless 2-Tool Combo Kit
CA$200

1x Hammer Drill/ Driver 1x Impact Driver 2x CP 2.0 Batteries 1x M18 & M12 Charger 1x Contractor Bag Valued at: 350$ Donated by: Dan & Jen Kelly
#10. Skeet Shooting Lessons
CA$150

Includes: 2-hour introductory skeet shooting lesson including target shots with a Level 3 NSSA Instructor. * ammo not included Valued at: 300$ Donated by: Dean Hertzburg
#11. Antique Fire Extinguisher - 100 years old
CA$150

Antique Fire Extinguisher - 100 years old Value: 275$ Donated by: Avery Mehes
#12. 2x Koena Spa Passes
CA$60

2x Koena Spa Passes Valued at: 120$ Donated by: Michele & Matt Gobey
#13. 200$ Koena Spa Gift Certificate
CA$100

200$ Koena Spa Gift Certificate Donated by: Val Hoang
#14. Hammond Golf Course Package
CA$150

Hammond Golf Course Package Includes 4 Green fees and Carts 600 Du Golf Rd, Hammond ON K0A 2A0 https://www.hammondgolf.com/ Valued at: 300$ Donated by: Hammond Golf and Country Club/ Stephen Paiano
#15. Ray Ban New Wayfarer - Green Classic Sunglasses
CA$115

Ray-Ban New Wayfarer - Tort W/ Green Classic G-15 99 No Colour N/S Tortoise Ray-Ban RB2132 902 L Tortoise Crystal 55 sunglasses are the new Retro Wingtip from Ray-Ban. This updated classic has a caramel and coffee tortoise finish and classic silver metal Ray-Ban details. The signature G-15 lenses offer UV protection to ensure you'll be protected while looking stylish. Valued at: 215$ Donated By: Bill, Steve, & Jim Lowry
#16. Oakley Holbrook Sunglasses - Blue Steel
CA$125

Oakley Holbrook XL Blue STL/ Prizm DP WTR Polarized Sunglasses 40 Blue/ Blue Steel Valued at: 260$ Donated by: Bill, Steve, & Jim Lowry
#17. Tahe Beach Wing 11' Inflatable SUP Package
CA$400

Tahe Beach Wing Inflatable SUP Package 11' Inlcudes: Paddles,Leash,Removable Fins,Includes Fins,Air Pump,Handles,Carrying Case Lightweight (23lbs/10.5kg) AND Durable construction All-Around Use for riders up to 220lbs/100kg Ideal for those with limited storage and transport space Short to Mid-Length Touring Trips Valued at: 800$ Donated by: Bill, Steve, & Jim Lowry
#18. Boreal Art-Stained Glass
CA$200

Beautiful stained glass art 12.5"x 27.5" Valued at 400$ Donated by: Boreal Art Glass Studio Alythia Joris 4727 Roger Stevens Dr. Smith Falls Borealartglass.com
#19. Family Photography Session - Gillian McColl Photography
CA$400

Family Photography Session - Gillian McColl Photography includes 20 edited photos and a 200$ credit for prints. Valued at: 1000$ Donated by: Gillian Dupuis www.gillianmccollphotos.com
#20. Rebel Roots Photography
CA$125

Valued at 350$ Donated by: Nicole Stewart
#21. N.D Candle Co. Gift Basket
CA$60

6x Floral Scented Fire Starters 2x Candles: Rose, Amber & Orange zest + White Rose, Fir & Spruce 7x Scented Assorted Wax Melts Valued at: 125$ Donated by N.D Candle Co., Michele Gobey Instagram: @nd.candle.co
#22. Aqua Tots 3 Month Swim Lesson Package
CA$150

Aqua Tots 3 month swim lesson package plus annual membership fee. Valued at: 350$ Donated by: Aqua Tots Swim School Rebecca Swedlove
#23. The Cheshire Cat Pub Package
CA$35

Glassware + 50$ Gift Card Valued at 70$ Donated by: The Cheshire Cat 2193 Richardson Side Rd, Carp ON K0A 1L0 www.Cheshirecatpub.com
#24. Cold Bear Brew Company Package
CA$50

Includes: 10 tall boys, Beer Stein & Goblet, 2 Coasters, Bottle of Wine, and 25$ gift certificate Valued at: 100$ Donated by: Cold Bear Brew Company 100 Madawaska Blvd, ARNPRIOR ONTARIO K7S 1S7 www.coldbear.ca
#25. Golf Package
CA$20

RBC Golf Package including: 12x Pinnacle Golf Balls, Towel, Hat, T’s, Pen, and Umbrella. Valued at: 75$ Donated by: Brian R. Neale, Senior Investment Advisor RBC Wealth Management
#26. Harley Davidson Gift Basket
CA$50

Harley Davidson Package Including: 5x7 Harley Davidson Picture Frame H.D Travel Cleaning Kit: Microfibre cloth, Bug Remover, Wheel & Tire Cleaner, Gloss Detailer, Glaze, & Soap Wash Harley Davidson Collectors Coins x3 Harley Davidson Clock Harley Davidson Martini Shaker Valued at: 150$
#27. Kids Package (A)
CA$50

Handmade wooden kids toys 1x Truck and Crane 7x Hot Rod Cars 3x Trucks 1x Plane Valued at: 150$ Donated by: Taylor Beck
#28. Kids Package (B)
CA$50

Handmade wooden kids toys 1x Truck and Crane 7x Hot Rod Cars 2x Truck 2x Plane Valued at: 150$ Donated by: Taylor Beck
#29. Charcuterie Gift Basket
CA$125

1x Jackson Triggs Pinot Grigio 1x Jackson Triggs Red 1x mini bottle of Rose 2 x Wine Glasses 2 x T Towels 1x Pack of Napkins 1x Ornamental Light 1x Ornamental Coaster 2 x Decorative Candles - bottle of Olives, package of biscuits, chocolate wafer cookies, assorted chocolates( ferrero, Lindor) - 150$ Metro Gift Card Donated by: Tina Duncan
#30. Home Sense Gift Basket
CA$70

small wooden bowl and almonds, a 4-pack of glasses, a fuzzy blanket, a 2-pack of taupe/gray pillows and another muted blue. Valued at: 150$ Donated By: Dan & Jen Kelly
#31. 2x Red Blacks Tickets
CA$60

Date TBD Donated by: Local 162
#32. M12 12V Brushless Hammer Drill and Impact Driver
CA$225

Valued at: 450$ M12 Milwaukee package and tumblers Donated by: Darcy Currie/ Division Contracting
#33. Jiu Jitsu Fundamentals & Thai Boxing 3 Month PKG
CA$300

3 Month Jiu Jitsu Fundamentals & Thai Boxing Training Package at Ground X in Barrhaven. Includes Uniform www.groundxjiujitsu.com valued at: 700$
#34. N.D Candle Co. Gift Basket (2)
CA$75

6x Floral Fire Starters 1x Clove, Tobacco & Sandalwood Candle 1x Rose, Amber & Orange Zest Candle Mini 1x Natural Pet Pest Repellant 8x Assorted Scented Wax Melts Valued Valued at 150$ Donated by: Michele Gobey N.D Candle.Co
#35. Meyer’s Hyundai Kanata- Car Detailing (1)
CA$125

✓ Hand wash of the exterior, door jams & sills ✓ Chamois dry ✓ Complete hand wax ✓ Exterior vinyl treatment on all rubber vinyl or plastic panels & moldings ✓ Clean & shine the tires & rims ✓ Engine Shampoo ✓ Clean all windows inside & out ✓ Clean dash, console & all leather/vinyl throughout the interior ✓ Liquid Mist air freshener ✓ Full interior shampoo Valued at: 400$ Donated by: Meyer’s Hyundai Kanata Steve Holmes Vice-President Myers Automotive Group​ [email protected]
#36. Myers Hyundai Kanata - Car Detailing (2)
CA$125

✓ Hand wash of the exterior, door jams & sills ✓ Chamois dry ✓ Complete hand wax ✓ Exterior vinyl treatment on all rubber vinyl or plastic panels & moldings ✓ Clean & shine the tires & rims ✓ Engine Shampoo ✓ Clean all windows inside & out ✓ Clean dash, console & all leather/vinyl throughout the interior ✓ Liquid Mist air freshener ✓ Full interior shampoo Valued at: 400$ Donated by: Myers Hyundai Kanata Steve Holmes Vice-President Myers Automotive Group​ [email protected]
#37. 1 Night - Brookstreet Hotel Room
CA$100

1 Night stay at Brookstreet Hotel, King or Double Room Valued at: 215 Donated by: Brookstreet Hotel
#38. Cuba Wall Art
CA$40

Cuba Wall Art 14" x 18" Valued at: 100$ Donated By: Trail West Custom Designs
Hand Knitted blanket
CA$40

Donated by Craig Morris

