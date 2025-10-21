Engineering Undergraduate Society of McGill University
POWE General Merch Sale - Fall 2025
Hoodie
CA$40
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Crewneck
CA$35
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Zip-up
CA$45
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Sweatpants
CA$40
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
T-Shirt
CA$20
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Tote Bag
CA$10
ticketing.rate.earlyBirdChip
add
Patch Option One (circle)
CA$7
ticketing.rate.earlyBirdChip
Circle with Flowers
Circle with Flowers
seeMoreDetailsMobile
add
Patch Option Two (eng girl)
CA$6
ticketing.rate.earlyBirdChip
365 eng girl
365 eng girl
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout