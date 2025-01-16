Gala Influence

**Tous les billets sont des ventes finales et non remboursables/All tickets are final sale and non-refundable**
FR: Admission Générale
Nos billets d’admission générale sont vendus individuellement, donnant accès à l'événement pour une seule personne. Que vous assistiez seul(e) ou que vous veniez pour rencontrer de nouvelles personnes, ce billet vous offre tout ce dont vous avez besoin pour profiter pleinement de la première soirée de la Femme Moderne Influence — des opportunités de réseautage aux spectacles captivants et aux conversations inspirantes.
----------
EN: General Admission
Our General Admission tickets are sold as individual tickets, granting access for one person to the event. Whether you're attending solo or joining us to meet new people, this ticket provides you with everything needed to enjoy the full experience of the Femme Moderne Influence’s First Gala—from networking opportunities to captivating entertainment and inspiring conversations.
Tables (10 Guests)
$800
This is a group ticket, it includes 10 tickets
**Tous les billets sont des ventes finales et non remboursables/All tickets are final sale and non-refundable**
Table (10 Invités) : Réservez votre place pour une soirée inoubliable
FR: Table De 10
Rassemblez vos amis, collègues ou partenaires d'affaires et réservez une Table de 10 Invités pour une soirée remplie de célébration, de réseautage et d’inspiration. Profitez de sièges réservés et de l'occasion de rencontrer les entrepreneurs francophones dynamiques d'Edmonton, une communauté incroyable qui façonne l'avenir des affaires.
Réservez votre table dès aujourd'hui et faites partie d'une soirée mémorable !
------------
EN: 10-Seat Table
Gather your friends, colleagues, or business partners and reserve a 10-Seat Table for an evening filled with celebration, networking, and inspiration. Enjoy exclusive seating and the chance to connect with Edmonton’s vibrant Francophone entrepreneurs—an incredible community shaping the future of business.
Reserve your table today and be part of a night you won’t forget!
Childcare - 1 child (1enfant)
$10
**Tous les billets sont des ventes finales et non remboursables/All tickets are final sale and non-refundable**
FR: Garde D'enfants 1 enfant
Profitez de notre service de garde d'enfants sur place pour un petit supplément, vous permettant de vous plonger pleinement dans l'événement en toute tranquillité. Vos enfants seront entre de bonnes mains avec notre personnel attentionné et professionnel, vous laissant libre de savourer chaque instant de la soirée.
------------
EN: Childcare 1 infant
Take advantage of our on-site childcare for a small fee, ensuring you can fully immerse yourself in the event without a second thought. Your children will be in great hands with our caring, professional staff, leaving you free to enjoy every moment of the evening.
Childcare - 2+ children ( 2 enfants ou plus)
$20
**Tous les billets sont des ventes finales et non remboursables/All tickets are final sale and non-refundable**
FR: 2 Enfants ou plus
Pour les familles avec deux enfants ou plus, nous proposons un service de garde d'enfants qui veillera à ce que vos petits soient heureux et en sécurité, vous offrant ainsi la liberté de profiter pleinement de l'événement.
------------
EN: 2 or morre children
For families with two or more children, we provide a childcare service that will keep your kids happy and safe, giving you the freedom to enjoy the event to the fullest.
Add a donation for Femme Moderne Influence
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!