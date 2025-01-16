Gala Influence

**Tous les billets sont des ventes finales et non remboursables/All tickets are final sale and non-refundable** Table (10 Invités) : Réservez votre place pour une soirée inoubliable FR: Table De 10 Rassemblez vos amis, collègues ou partenaires d'affaires et réservez une Table de 10 Invités pour une soirée remplie de célébration, de réseautage et d’inspiration. Profitez de sièges réservés et de l'occasion de rencontrer les entrepreneurs francophones dynamiques d'Edmonton, une communauté incroyable qui façonne l'avenir des affaires. Réservez votre table dès aujourd'hui et faites partie d'une soirée mémorable ! ------------ EN: 10-Seat Table Gather your friends, colleagues, or business partners and reserve a 10-Seat Table for an evening filled with celebration, networking, and inspiration. Enjoy exclusive seating and the chance to connect with Edmonton’s vibrant Francophone entrepreneurs—an incredible community shaping the future of business. Reserve your table today and be part of a night you won’t forget!

**Tous les billets sont des ventes finales et non remboursables/All tickets are final sale and non-refundable** Table (10 Invités) : Réservez votre place pour une soirée inoubliable FR: Table De 10 Rassemblez vos amis, collègues ou partenaires d'affaires et réservez une Table de 10 Invités pour une soirée remplie de célébration, de réseautage et d’inspiration. Profitez de sièges réservés et de l'occasion de rencontrer les entrepreneurs francophones dynamiques d'Edmonton, une communauté incroyable qui façonne l'avenir des affaires. Réservez votre table dès aujourd'hui et faites partie d'une soirée mémorable ! ------------ EN: 10-Seat Table Gather your friends, colleagues, or business partners and reserve a 10-Seat Table for an evening filled with celebration, networking, and inspiration. Enjoy exclusive seating and the chance to connect with Edmonton’s vibrant Francophone entrepreneurs—an incredible community shaping the future of business. Reserve your table today and be part of a night you won’t forget!

More details...