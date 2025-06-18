Pro-Am Atlantide

(taxes incluses) Votre participation inclut quatre joueurs de votre choix, chacun accompagné d’un golfeur professionnel, une clinique privée avec votre pro, un brunch, un souper, des opportunités de réseautage, la télédiffusion sur RDS, des avantages fiscaux pour votre entreprise, et surtout, la chance de redonner à une bonne cause!

