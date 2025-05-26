au Centre 21.02

Offered by

au Centre 21.02

About the memberships

Pro Summer program 2025 Centre 21.02

Gym only - JUNE
$100

No expiration

June 16th to June 27th

Full summer membership - Gym and ice
$1,550

No expiration

June 30th to October 31st

Full summer membership - Ice only
$1,050

No expiration

July 2nd to October 31st

3 months membership - Gym and ice
$1,200

No expiration

3 months membership - Ice only
$825

No expiration

Gym & Ice - JULY
$425

No expiration

Ice only - JULY
$300

No expiration

Gym & Ice - AUGUST
$425

No expiration

Ice only - AUGUST
$300

No expiration

Gym & Ice - SEPTEMBER
$425

No expiration

Ice only - SEPTEMBER
$300

No expiration

Gym & Ice - OCTOBER
$425

No expiration

Ice only - OCTOBER
$300

No expiration

Single week membership
$135

No expiration

Gym included if required

Single session
$45

No expiration

Gym - One month membership
$200

No expiration

Only for exceptional cases that have been approved by the Centre's manager.

Add a donation for au Centre 21.02

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!