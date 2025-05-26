Pro Summer program 2025 Centre 21.02

Offered by
About the memberships
No expiration
June 16th to June 27th
No expiration
June 30th to October 31st
No expiration
July 2nd to October 31st
No expiration
No expiration
No expiration
No expiration
No expiration
No expiration
No expiration
No expiration
No expiration
No expiration
No expiration
Gym included if required
No expiration
No expiration
Only for exceptional cases that have been approved by the Centre's manager.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!