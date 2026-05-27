au Centre 21.02

Offered by

au Centre 21.02

About the memberships

Pro Summer program 2026 Centre 21.02

Gym only - JUNE
$100

No expiration

June 15th to June 30th

Full summer membership - Gym and ice
$1,700

No expiration

July 1st to October 31st

Full summer membership - Ice only
$1,150

No expiration

July 1st to October 31st

3 months membership - Gym and ice
$1,300

No expiration

3 months membership - Ice only
$900

No expiration

Gym & Ice - JULY
$475

No expiration

Ice only - JULY
$330

No expiration

Gym & Ice - AUGUST
$475

No expiration

Ice only - AUGUST
$330

No expiration

Gym & Ice - SEPTEMBER
$475

No expiration

Ice only - SEPTEMBER
$330

No expiration

Gym & Ice - OCTOBER
$475

No expiration

Ice only - OCTOBER
$330

No expiration

Single week membership
$140

No expiration

Gym included if required

Single session
$50

No expiration

Gym - One month membership
$200

No expiration

Only for exceptional cases that have been approved by the Centre's manager.

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