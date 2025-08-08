Productions Forum Rococo

Productions Forum Rococo

Productions Forum Rococo

Sac noir - Multi-usage item
Sac noir - Multi-usage
$57

Parfait pour un usage de tous les jours comme pour le sport!


Assez grand pour y insérer :

  • Vêtements de rechange
  • Ordinateur portable
  • Gourde d'eau
  • Cartable / cahier de note
  • Haut-parleur Bluetooth
  • Souliers
  • Poche intérieure, imperméable, prévue pour le cellulaire


En plus de tout ça :

  • Bandoulière du sac renforcée pour une meilleure durabilité
  • Poignées confortables
  • 2 grandes poches séparées avec accès facile
  • Fermeture éclair de qualité
  • Sac imperméable
  • Et le grand must du sac - Poche pour les souliers sur le côté. (Donc, plus aucun danger de salir les vêtements ou contaminer ta gourde d'eau en mettant tes souliers dans ton sac!)
Hoodie [X-SMALL] - couleur ivoire item
$49

Hoodie 70 % cotton/30 % polyester

Couleur ivoire

Avec capuche et cordons pour ajustement

Poche au devant

Bouteille (plastique) - 750 ml - couleur vert forêt item
$22

Couvercle refermable

Paille

Va au lave-vaisselle

Bouteille (plastique) - 750 ml - couleur noire item
$22

Couvercle refermable

Paille

Va au lave-vaiselle

