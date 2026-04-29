Projection du Film Le 13ᵉ Round

About this event
2701 Rue Nicolet, Montréal, QC H1X 1Z8 Canada
Billet Adulte - Taxes Incluses (Important: Zéro Frais additionnel, le don pour Zeffy est optionnel vous pouvez le changer manuellement à 0$)
Billet pour enfants et jeunes entre 5 et 15 ans - Taxes Incluses (Important: Zéro Frais additionnel, le don pour Zeffy est optionnel vous pouvez le changer manuellement à 0$)
Enfants moins de 5 ans ne sont pas admis. Merci pour votre compréhension.
Billet Adulte en rangée VIP avec accès prioritaire - Taxes Incluses (Important: Zéro Frais additionnel, le don pour Zeffy est optionnel vous pouvez le changer manuellement à 0$)
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