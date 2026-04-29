Association GDOM Tunisie

Hosted by

Association GDOM Tunisie

About this event

Projection du Film Le 13ᵉ Round

Collège Maisonneuve - Salle Sylvain-Lelièvre

2701 Rue Nicolet, Montréal, QC H1X 1Z8 Canada

Admission Générale
$25

Billet Adulte - Taxes Incluses (Important: Zéro Frais additionnel, le don pour Zeffy est optionnel vous pouvez le changer manuellement à 0$)

Admission Enfants
$14

Billet pour enfants et jeunes entre 5 et 15 ans - Taxes Incluses (Important: Zéro Frais additionnel, le don pour Zeffy est optionnel vous pouvez le changer manuellement à 0$)

Enfants moins de 5 ans ne sont pas admis. Merci pour votre compréhension.

VIP Admission
$40

Billet Adulte en rangée VIP avec accès prioritaire - Taxes Incluses (Important: Zéro Frais additionnel, le don pour Zeffy est optionnel vous pouvez le changer manuellement à 0$)

Add a donation for Association GDOM Tunisie

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!