Angelman Syndrome Foundation Canada

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About this event

Québec City - Angelman Strong 2026

71 Av. Simon Napoléon Parent #41

Québec, QC G1K, Canada

Individual with AS Registration - FREE
Free
Adult Registration
$25

* Étant soucieux de la durabilité, nous avons décidé de garder le thème ''Angelman Strong'' pour plusieurs années. S'il-vous-plaît, montrer votre support en reportant le chandail de l'an dernier!

Youth Registration (7-17)
$15

* Étant soucieux de la durabilité, nous avons décidé de garder le thème ''Angelman Strong'' pour plusieurs années. S'il-vous-plaît, montrer votre support en reportant le chandail de l'an dernier!

Child Registration (6 and under) - FREE
Free

* Étant soucieux de la durabilité, nous avons décidé de garder le thème ''Angelman Strong'' pour plusieurs années. S'il-vous-plaît, montrer votre support en reportant le chandail de l'an dernier!

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