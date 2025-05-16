Queenston School Parent Advisory Council
Queenston Carnival
245 Queenston St
Winnipeg, MB R3N 0W6, Canada
$10 Money Card
CA$10
Money Cards required inside; cash only at entrance and 50/50.
Money Cards required inside; cash only at entrance and 50/50.
seeMoreDetailsMobile
add
$20 Money Card
CA$20
Money Cards required inside; cash only at entrance and 50/50.
Money Cards required inside; cash only at entrance and 50/50.
seeMoreDetailsMobile
add
Slice of Pizza
CA$4
Options include: Pepperoni, Cheese, Vegetarian
Options include: Pepperoni, Cheese, Vegetarian
seeMoreDetailsMobile
add
Drink
CA$1.50
Options include: Water, Juice Box, Bubly, Pop
Options include: Water, Juice Box, Bubly, Pop
seeMoreDetailsMobile
add
Food Combo
CA$5
1 Slice of Pizza and 1 Drink
1 Slice of Pizza and 1 Drink
seeMoreDetailsMobile
add
Bouncer Wristband
CA$8
Unlimited bouncing time with this wristband, subject to occupancy limits.
Unlimited bouncing time with this wristband, subject to occupancy limits.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout