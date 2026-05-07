Caledonia Islamic Center

Hosted by

Caledonia Islamic Center

About this event

Quran Classes Registration

29 Caithness St E

Caledonia, ON N3W 1B7, Canada

Quran Memorization - Full Time
Pay what you can

Monday to Friday | 9am to 2pm

Minimum Amount: 1st Child = $250 | 2nd Child = $200| 3rd Child= $150

(For Financial assistance reach out to the Management prior to registration)

Quran Memorization - Part Time
Pay what you can

Monday to Thursday | 5pm to 7pm

Minimum Amount: 1st Child = $100 | 2nd Child = $80| 3rd Child= $60

(For Financial assistance reach out to the Management prior to registration)

Quran Recitation & Islamic Studies - Weekday
Pay what you can

Quran Nazirah with Tajweed Rules & Islamic studies

Monday Wednesday & Thursday | 5pm to 7pm

Minimum Amount: 1st Child = $50| 2nd Child = $40| 3rd Child= $30 | 4th Child = $25

(For Financial assistance reach out to the Management prior to registration)

Quran Recitation & Islamic Studies - Weekend
Pay what you can

Quran Nazirah with Tajweed Rules & Islamic studies

Saturday | 10am to 1pm

Minimum Amount: 1st Child = $50| 2nd Child = $40| 3rd Child= $30 | 4th Child = $25

(For Financial assistance reach out to the Management prior to registration)

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