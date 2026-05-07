Quran Classes Registration

About this event
Monday to Friday | 9am to 2pm
Minimum Amount: 1st Child = $250 | 2nd Child = $200| 3rd Child= $150
(For Financial assistance reach out to the Management prior to registration)
Monday to Thursday | 5pm to 7pm
Minimum Amount: 1st Child = $100 | 2nd Child = $80| 3rd Child= $60
(For Financial assistance reach out to the Management prior to registration)
Quran Nazirah with Tajweed Rules & Islamic studies
Monday Wednesday & Thursday | 5pm to 7pm
Minimum Amount: 1st Child = $50| 2nd Child = $40| 3rd Child= $30 | 4th Child = $25
(For Financial assistance reach out to the Management prior to registration)
Quran Nazirah with Tajweed Rules & Islamic studies
Saturday | 10am to 1pm
Minimum Amount: 1st Child = $50| 2nd Child = $40| 3rd Child= $30 | 4th Child = $25
(For Financial assistance reach out to the Management prior to registration)
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