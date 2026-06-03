Le Regroupement des artistes cinéastes de la francophonie canadienne

RACCORD Image la référence incontournable pour les professionnel·les francophones de l’industrie de l’écran.





Le numéro 2 propose un dossier spécial sur la musique dans le cinéma, célèbre les dix ans du programme Plan Séquence, publie des chiffres clés et explore les grandes transformations de l’industrie, notamment à travers des réflexions sur l’intelligence artificielle.





Portraits inspirants, conseils pratiques et réflexions sur nos métiers : cette édition 2026 confirme le rôle essentiel de RACCORD comme catalyseur du cinéma et de l’audiovisuel francophones en milieu minoritaire, mais aussi comme partenaire incontournable du secteur.





ÉQUIPE ÉDITORIALE

Rédaction en chef : Bruno Boëz

Coordination : Anna Payet

Graphisme et mise en page : Atelier 46





Nous remercions pour leur appui financier le Gouvernement du Canada et le Conseil des arts de l’Ontario. Ce numéro est réalisé grâce à l’appui financier du gouvernement du Québec, de Musicaction, de la Fédération culturelle canadienne-française, de l’Alliance nationale de l’industrie musicale et de CINEMANIA.





📕 Mars 2026

📄 96 pages

ISSN 2819-1463 (imprimé)





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