THE RICHMOND ASSOCIATION FOR MONTESSORI

RAM Custom Pencil Fundraiser (please see details)

Bookworm item
Bookworm
$15
"CHAPTER ONE" * "I'D RATHER BE READING" * "JUST ONE MORE CHAPTER" * "THE BOOK WAS BETTER" * "READERS GONNA READ"
Cat Lover item
Cat Lover
$15
"CAT HAIR DON'T CARE" * "CAT LOVER" * "FELINE FINE" * "ONE CAT AWAY FROM CRAZY" * "I ♥ MY CAT"
Coffee Lover item
Coffee Lover
$15
"I RUN ON COFFEE" * "KEEP CALM & DRINK COFFEE" * "BUT FIRST COFFEE" * "CHAOS & COFFEE" * "LESS TALKIE MORE COFFEE"
Dad item
Dad
$15
"RAD DAD" * "I AM YOUR FATHER" * "WHO'S YOUR DADDY" * "FATHER FIGURE" * "DON'T TELL YOUR MOM"
Dog Lover item
Dog Lover
$15
"DOG HAIR DON'T CARE" * "DOG LOVER" * "MY DOG IS MY BESTIE ♥" * "KISS MY MUTT" * "CLASSY MOTHER PUPPER"
Education Rockstar (Blues) item
Education Rockstar (Blues)
$15
"EDUCATIONAL ROCKSTAR" * "TEACHERS GONNA TEACH" * "CAFFEINE ★ TEACH ★ REPEAT" * "TEACHER MODE ACTIVATED" * "LESSON PLANNING PENCIL"
Education Rockstar (Pastel) item
Education Rockstar (Pastel)
$15
"EDUCATIONAL ROCKSTAR" * "TEACHERS GONNA TEACH" * "CAFFEINE ★ TEACH ★ REPEAT" * "TEACHER MODE ACTIVATED" * "LESSON PLANNING PENCIL"
Equestrian item
Equestrian
$15
"BARN HAIR DON'T CARE" * "HAVE HIGH STANDARDS" * "EYES UP, HEELS DOWN" * "HOLD YOUR HORSES" * "HEY GIRL, HAAAAY"
Grammar Police item
Grammar Police
$15
"GRAMMAR POLICE" * "PUNCTUATION SAVES LIVES" * "I’M JUDGING YOUR GRAMMAR" * "TO, TWO & TOO" * "YOUR & YOU’RE"
Harry Potter Spells item
Harry Potter Spells
$15
"WINGARDIUM LEVIOSA" * "EXPECTO PATRONUM" * "ACCIO" * "EXPELLIARMUS" * "RIDDIKULUS"
Hello, Gorgeous item
Hello, Gorgeous
$15
"HELLO, GORGEOUS!" * "YOU'RE MAGICAL" * "DAAAAMMMNNN, GIRL!" * "YOU LOOK GOOD" * "FANCY AF"
Hogwarts Houses item
Hogwarts Houses
$15
"BRAVE LIKE GRYFFINDOR" * "LOYAL LIKE HUFFLEPUFF" * "WISE IKE RAVENCLAW" * "CUNNING LIKE SLYTHERIN" * "★ MY MAGIC WAND ★"
Homeschooler item
Homeschooler
$15
"LIVIN' THAT HOMESCHOOL LIFE" * "ALEXA, TEACH THE KIDS" * "COOL TO HOMESCHOOL" * "LEARNING IN MY PJS" * "I CAN LEARN ANYWHERE"
Horse Lover item
Horse Lover
$15
"BARN HAIR DON'T CARE" * "HAVE HIGH STANDARDSF" * "EYES UP, HEELS DOWN" * "HOLD YOUR HORSES" * "HEY GIRL, HAAY"
Introvert item
Introvert
$15
"I CAME, I SAW, I LEFT EARLY" * "ANTISOCIAL BUTTERFLY" * "HOMEBODY" * "NOT A HUGGER" * "EW, PEOPLE"
Lefty item
Lefty
$15
"I'M ALWAYS RIGHT * "IT'S A LEFTY THING" * "SOUTHPAW" * "LEFTY" * "LEFTY FOR LIFE"
Mom item
Mom
$15
"ONE LOVED MOTHER" * "NO GOOD LIKE MOTHERHOOD" * "STRONG AS A MOTHER" * "BADASS MAMA" * "GOOD MOMS SAY BAD WORDS"
Nurse item
Nurse
$15
"GET YOUR SHIFT TOGETHER" * "SALTY LIKE SALINE" * "DON'T BE TACHY" * "NURSES CALL THE SHOTS" * "COFFEE, SCRUBS & GLOVES"
Pencil Puns item
Pencil Puns
$15
"2B OR NOT 2B" * "STAY SHARP" * "GET TO THE POINT" * "WRITE ON" * "I'LL PENCIL YOU IN"
Plant Lover item
Plant Lover
$15
"JUST ONE MORE PLANT" * "I SOIL MYSELF" * "CRAZY PLANT PERSON" * "SUCCA FOR PLANTSN" * "I WET MY PLANTS"
Positive Affirmations item
Positive Affirmations
$15
"I BELIEVE IN MYSELF" * "I CAN DO HARD THINGS" * "I AM LOVED" * "I HAVE GREAT IDEAS" * "I ALWAYS DO MY BEST"
Sarcasm item
Sarcasm
$15
"THOU SHALL NOT TRY ME" * "SARCASM IS MY SUPERPOWER" * "I SPEAK FLUENT SARCASM"* "BUT DID YOU DIE?!" * "ROLLING MY EYES OUT LOUD"
Tea Lover item
Tea Lover
$15
"IT'S TEA TIME" * "GIVE ME THE TEA" * "DROP IT LIKE IT'S HOT" * "KEEP CALM & DRINK TEA" * "HIT ME WITH YOUR BEST POT"
Today I Am item
Today I Am
$15
"TODAY I AM BRAVE" * "TODAY I AM KIND" * "TODAY I AM SMART" * "TODAY I AM STRONG" * "NOT TODAY"
Toddler Mama item
Toddler Mama
$15
"TODDLER MAMA" * "SNACK DEALER" * "MELTDOWN MANAGER" * "NAP TIME IS HAPPY HOUR" * "TIRED AS A MOTHER"
Wild Child item
Wild Child
$15
"NEVER STOP EXPLORING" * "STAY WILD, MY CHILD" * "ADVENTURE IS OUT THERE" * "WANDER OFTEN" * "WONDER ALWAYS"
Wine Lover item
Wine Lover
$15
"SIP BACK AND RELAX" * "SAVE WATER DRINK WINE" * "IT'S WINE O'CLOCK" * "SIP SIP HOORAY" * "I DON'T GIVE A SIP"
Christmas Nice item
Christmas Nice
$15
"CHRISTMAS MOVIES AND CHILL" * "HOT COCOA AND HO HO HO" * "GANGSTA WRAPPER" * "XMAS CALORIES DON’T COUNT" * "TOO CUTE FOR UGLY SWEATERS"
Christmas Teacher item
Christmas Teacher
$15
"TEACHERS SLEIGH ALL DAY" * "SANTA’S FAVOURITE TEACHER" * "OH WHAT FUN IT IS TO TEACH" * "ON THE NICE LIST" * "MAKING MINDS MERRY"
CUSTOM ORDER (See Description to input your preference) item
CUSTOM ORDER (See Description to input your preference)
$15
PERSONALIZED PENCILS ARE $15 A SET (5 PENCILS) WITH THE SAME NAME/PHRASE YOUR PERSONALIZATION CAN BE UP TO 23 CHARACTERS INCLUDING LETTERS, NUMBERS, PUNCTUATION, AND SPACING. SPECIAL CHARACTERS: . , - : & ' " ! ? # @ ( ) ♥★ (2 EACH AVAILABLE) NAME/PHRASE WILL BE IN ALL CAPS Please include your colour(s) / colour scheme and customization in the comments of the order. Thank you!
