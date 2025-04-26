RAM Custom Pencil Fundraiser (please see details)

"I CAME, I SAW, I LEFT EARLY" *
"ANTISOCIAL BUTTERFLY" *
"HOMEBODY" *
"NOT A HUGGER" *
"EW, PEOPLE"
"I CAME, I SAW, I LEFT EARLY" *
"ANTISOCIAL BUTTERFLY" *
"HOMEBODY" *
"NOT A HUGGER" *
"EW, PEOPLE"
Lefty
$15
"I'M ALWAYS RIGHT *
"IT'S A LEFTY THING" *
"SOUTHPAW" *
"LEFTY" *
"LEFTY FOR LIFE"
"I'M ALWAYS RIGHT *
"IT'S A LEFTY THING" *
"SOUTHPAW" *
"LEFTY" *
"LEFTY FOR LIFE"
Mom
$15
"ONE LOVED MOTHER" *
"NO GOOD LIKE MOTHERHOOD" *
"STRONG AS A MOTHER" *
"BADASS MAMA" *
"GOOD MOMS SAY BAD WORDS"
"ONE LOVED MOTHER" *
"NO GOOD LIKE MOTHERHOOD" *
"STRONG AS A MOTHER" *
"BADASS MAMA" *
"GOOD MOMS SAY BAD WORDS"
Nurse
$15
"GET YOUR SHIFT TOGETHER" *
"SALTY LIKE SALINE" *
"DON'T BE TACHY" *
"NURSES CALL THE SHOTS" *
"COFFEE, SCRUBS & GLOVES"
"GET YOUR SHIFT TOGETHER" *
"SALTY LIKE SALINE" *
"DON'T BE TACHY" *
"NURSES CALL THE SHOTS" *
"COFFEE, SCRUBS & GLOVES"
Pencil Puns
$15
"2B OR NOT 2B" *
"STAY SHARP" *
"GET TO THE POINT" *
"WRITE ON" *
"I'LL PENCIL YOU IN"
"2B OR NOT 2B" *
"STAY SHARP" *
"GET TO THE POINT" *
"WRITE ON" *
"I'LL PENCIL YOU IN"
Plant Lover
$15
"JUST ONE MORE PLANT" *
"I SOIL MYSELF" *
"CRAZY PLANT PERSON" *
"SUCCA FOR PLANTSN" *
"I WET MY PLANTS"
"JUST ONE MORE PLANT" *
"I SOIL MYSELF" *
"CRAZY PLANT PERSON" *
"SUCCA FOR PLANTSN" *
"I WET MY PLANTS"
Positive Affirmations
$15
"I BELIEVE IN MYSELF" *
"I CAN DO HARD THINGS" *
"I AM LOVED" *
"I HAVE GREAT IDEAS" *
"I ALWAYS DO MY BEST"
"I BELIEVE IN MYSELF" *
"I CAN DO HARD THINGS" *
"I AM LOVED" *
"I HAVE GREAT IDEAS" *
"I ALWAYS DO MY BEST"
Sarcasm
$15
"THOU SHALL NOT TRY ME" *
"SARCASM IS MY SUPERPOWER" *
"I SPEAK FLUENT SARCASM"*
"BUT DID YOU DIE?!" *
"ROLLING MY EYES OUT LOUD"
"THOU SHALL NOT TRY ME" *
"SARCASM IS MY SUPERPOWER" *
"I SPEAK FLUENT SARCASM"*
"BUT DID YOU DIE?!" *
"ROLLING MY EYES OUT LOUD"
Tea Lover
$15
"IT'S TEA TIME" *
"GIVE ME THE TEA" *
"DROP IT LIKE IT'S HOT" *
"KEEP CALM & DRINK TEA" *
"HIT ME WITH YOUR BEST POT"
"IT'S TEA TIME" *
"GIVE ME THE TEA" *
"DROP IT LIKE IT'S HOT" *
"KEEP CALM & DRINK TEA" *
"HIT ME WITH YOUR BEST POT"
Today I Am
$15
"TODAY I AM BRAVE" *
"TODAY I AM KIND" *
"TODAY I AM SMART" *
"TODAY I AM STRONG" *
"NOT TODAY"
"TODAY I AM BRAVE" *
"TODAY I AM KIND" *
"TODAY I AM SMART" *
"TODAY I AM STRONG" *
"NOT TODAY"
Toddler Mama
$15
"TODDLER MAMA" *
"SNACK DEALER" *
"MELTDOWN MANAGER" *
"NAP TIME IS HAPPY HOUR" *
"TIRED AS A MOTHER"
"TODDLER MAMA" *
"SNACK DEALER" *
"MELTDOWN MANAGER" *
"NAP TIME IS HAPPY HOUR" *
"TIRED AS A MOTHER"
Wild Child
$15
"NEVER STOP EXPLORING" *
"STAY WILD, MY CHILD" *
"ADVENTURE IS OUT THERE" *
"WANDER OFTEN" *
"WONDER ALWAYS"
"NEVER STOP EXPLORING" *
"STAY WILD, MY CHILD" *
"ADVENTURE IS OUT THERE" *
"WANDER OFTEN" *
"WONDER ALWAYS"
Wine Lover
$15
"SIP BACK AND RELAX" *
"SAVE WATER DRINK WINE" *
"IT'S WINE O'CLOCK" *
"SIP SIP HOORAY" *
"I DON'T GIVE A SIP"
"SIP BACK AND RELAX" *
"SAVE WATER DRINK WINE" *
"IT'S WINE O'CLOCK" *
"SIP SIP HOORAY" *
"I DON'T GIVE A SIP"
Christmas Nice
$15
"CHRISTMAS MOVIES AND CHILL" *
"HOT COCOA AND HO HO HO" *
"GANGSTA WRAPPER" *
"XMAS CALORIES DON’T COUNT" *
"TOO CUTE FOR UGLY SWEATERS"
"CHRISTMAS MOVIES AND CHILL" *
"HOT COCOA AND HO HO HO" *
"GANGSTA WRAPPER" *
"XMAS CALORIES DON’T COUNT" *
"TOO CUTE FOR UGLY SWEATERS"
Christmas Teacher
$15
"TEACHERS SLEIGH ALL DAY" *
"SANTA’S FAVOURITE TEACHER" *
"OH WHAT FUN IT IS TO TEACH" *
"ON THE NICE LIST" *
"MAKING MINDS MERRY"
"TEACHERS SLEIGH ALL DAY" *
"SANTA’S FAVOURITE TEACHER" *
"OH WHAT FUN IT IS TO TEACH" *
"ON THE NICE LIST" *
"MAKING MINDS MERRY"
CUSTOM ORDER (See Description to input your preference)
$15
PERSONALIZED PENCILS ARE $15 A SET (5 PENCILS) WITH THE SAME NAME/PHRASE
YOUR PERSONALIZATION CAN BE UP TO 23 CHARACTERS INCLUDING LETTERS, NUMBERS, PUNCTUATION, AND SPACING. SPECIAL CHARACTERS: . , - : & ' " ! ? # @ ( ) ♥★ (2 EACH AVAILABLE)
NAME/PHRASE WILL BE IN ALL CAPS
Please include your colour(s) / colour scheme and customization in the comments of the order. Thank you!
PERSONALIZED PENCILS ARE $15 A SET (5 PENCILS) WITH THE SAME NAME/PHRASE
YOUR PERSONALIZATION CAN BE UP TO 23 CHARACTERS INCLUDING LETTERS, NUMBERS, PUNCTUATION, AND SPACING. SPECIAL CHARACTERS: . , - : & ' " ! ? # @ ( ) ♥★ (2 EACH AVAILABLE)
NAME/PHRASE WILL BE IN ALL CAPS
Please include your colour(s) / colour scheme and customization in the comments of the order. Thank you!
Add a donation for THE RICHMOND ASSOCIATION FOR MONTESSORI
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!