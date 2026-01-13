Ramazanda Bir İftarla Kalbe Dokun

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About this event
Komünite İftarları: Öğrenci evlerinde kalan gençlerimize ve ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olabilirsiniz. Hedef : 80 iftar
Üniversite gençlerimizin çevrelerindeki arkadaşlarını davet edebilecekleri iftarlara sponsor olabilirsiniz. Hedef:200 iftar.
Ramazanın kardeşlik ve diyalog ruhunu paylaşmak isteyen Müslüman topluluk üyeleri için düzenlenen iftarlara katkıda bulunabilirsiniz.Hedef : 200 iftar
Müslümanlığı tanımayan dostlarımız, komşularımız ve toplumun değerli bireyleriyle bir araya geldiğimiz iftarlara destek verebilirsiniz.Hedef:200 iftar
Lisede okuyan gençlerimizin arkadaşlarını davet edebilecekleri iftarlara sponsor olabilirsiniz.Hedef :80 iftar
Düzenlenecek iftarlarda kullanılmak üzere kağıt tabak, bardak, çatal-kaşık gibi malzemelere de katkıda bulunabilirsiniz. Hedef : 2000
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