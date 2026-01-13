Grand River Friendship Society

Hosted by

Grand River Friendship Society

About this event

Ramazanda Bir İftarla Kalbe Dokun

1117 Snyder's Rd E

Baden, ON N3A 3L2, Canada

Kominite İftarları Sponsorluğu
$25

Komünite İftarları: Öğrenci evlerinde kalan gençlerimize ve ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olabilirsiniz. Hedef : 80 iftar

Üniversite ve Kolej Diyalog İftarları
$25

Üniversite gençlerimizin çevrelerindeki arkadaşlarını davet edebilecekleri iftarlara sponsor olabilirsiniz. Hedef:200 iftar.

Tulip İftarları
$25

Ramazanın kardeşlik ve diyalog ruhunu paylaşmak isteyen Müslüman topluluk üyeleri için düzenlenen iftarlara katkıda bulunabilirsiniz.Hedef : 200 iftar

Diyalog İftarları
$25

Müslümanlığı tanımayan dostlarımız, komşularımız ve toplumun değerli bireyleriyle bir araya geldiğimiz iftarlara destek verebilirsiniz.Hedef:200 iftar

Lise Gençlik İftarları
$25

Lisede okuyan gençlerimizin arkadaşlarını davet edebilecekleri iftarlara sponsor olabilirsiniz.Hedef :80 iftar

Iftarlarda Kullanılacak Malzemeler
$50

Düzenlenecek iftarlarda kullanılmak üzere kağıt tabak, bardak, çatal-kaşık gibi malzemelere de katkıda bulunabilirsiniz. Hedef : 2000

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