RE/MAX NOVA's Silent Auction

Grandview - Round of Golf (4) item
Grandview - Round of Golf (4)
$200

Starting bid

Play a round of golf for 4 players with power carts. Valued at $450
Stay at the Holman Grand Hotel in Charlottetown item
Stay at the Holman Grand Hotel in Charlottetown
$150

Starting bid

Enjoy a night stay at the beautiful Holman Grand Hotel. Take advantage of the amenities the Hotel offers from a beautiful restaurant, bar, spa, pool, gym, and more! $400 value.
Halifax Tide Tickets item
Halifax Tide Tickets
$60

Starting bid

Four tickets to a Halifax Tides game on July 19th. Donated by Halifax Tides. $200 value.
Halifax Wanderers Tickets item
Halifax Wanderers Tickets
$40

Starting bid

Two tickets to a Halifax Wanderers game. Donated by Halifax Wanderers. $100 value.
$100 to King of Donair item
$100 to King of Donair
$40

Starting bid

$100 to King of Donair. Can be used at any location.
1 Night stay at Courtyard Marriott item
1 Night stay at Courtyard Marriott
$50

Starting bid

1 night stay at the Courtyard Marriott Hotel in Dartmouth Crossing. Next door to the Keg Steakhouse and around multiple retail shops. $150 value.
Dormie Leather Headcover item
Dormie Leather Headcover
$50

Starting bid

Beautiful leather made Headcover donated from Dormie Workshop. $150 value.
Turkish Coffee Basket item
Turkish Coffee Basket
$20

Starting bid

Beautiful Turkish Coffee Basket from Roasted Coffee Roastery donated generously by Owner and Founder, Omar Khartabil. $60 value.
Charcoal Kettle BBQ item
Charcoal Kettle BBQ
$200

Starting bid

Napoleon PRO 22-Inch Charcoal Kettle BBQ donated generously by REMAX NOVA Agents & Staff. $400 value.
Dormie Leather Headcover item
Dormie Leather Headcover
$50

Starting bid

Beautiful leather made Headcover donated from Dormie Workshop. $150 value.
3 Wheel Golf Push Cart item
3 Wheel Golf Push Cart
$80

Starting bid

3 Wheel Golf Push Cart perfect for long days on the course. Generously donated by REMAX NOVA Agents & Staff. $200 value.
Double Seated Camper Chair item
Double Seated Camper Chair
$60

Starting bid

Double Seated Camper Chair generously donated by REMAX NOVA Agents & Staff. $130 value.
Amherst Golf Club - Green Fees for 2 item
Amherst Golf Club - Green Fees for 2
$60

Starting bid

Green fees for 2 at Amherst Golf Club. $120 value.
$250 Gift Card item
$250 Gift Card
$100

Starting bid

Gift a $250 exquisite dining experience at Halifax's popular resturantss: Il Mercato, Amano, La Frasca, Water Polo, Matadora, and Pane E Circo.
Hartlen Point - Round of Golf (4) item
Hartlen Point - Round of Golf (4)
$200

Starting bid

Green fees for 4 with power carts at Hartlen Point. Donated by Hartlen Point. $500 value.
4 Glasses of Wine at Benjamin Bridge item
4 Glasses of Wine at Benjamin Bridge
$10

Starting bid

Enjoy 4 glasses of wine at Benjamin Bride Winery in Annapolis Valley. $40 value.
6 Bottle of Vintage Wine item
6 Bottle of Vintage Wine
$80

Starting bid

Enjoy 6 bottle of vintage wine with a mix of red and white bottles. $250 value.
Halifax Sunset Cruise aboard Tall Ship Silva item
Halifax Sunset Cruise aboard Tall Ship Silva
$40

Starting bid

Halifax Sunset Cruise aboard Tall Ship Silva for 2! Donated by Ambasstours. $100 value.
Truro Golf Club - Round of Golf (4) item
Truro Golf Club - Round of Golf (4)
$150

Starting bid

Play a round a golf for 4 at Truro Golf Club with power carts. Valued at $450.
Supplement World Gift Package item
Supplement World Gift Package
$100

Starting bid

Supplement World Gift Package with supplements, protein bars, water bottles, and more. Thank you to Supplement World for the generous donation. $300 value.
Day Pass to SOMMO Fest - Sept 13 (2) item
Day Pass to SOMMO Fest - Sept 13 (2)
$200

Starting bid

Get two day passes to Saturday, September 13 Sommo Fest in PEI! $400 value.
Keypad Lock with Installation item
Keypad Lock with Installation
$60

Starting bid

Get a keypad lock with free installation from J&B Lock. $150 value.
Gentle Touch Spa Gift Card item
Gentle Touch Spa Gift Card
$100

Starting bid

Get relaxed at Gentle Touch Spa and Laser with this generously donated $250 gift card.
Costal Sauna Rental item
Costal Sauna Rental
$100

Starting bid

Six person portable sauna donated by Coastal Sauna Co. They will bring their portable sauna directly to you. $300 value
Two tickets to John McDermott Concert item
Two tickets to John McDermott Concert
$150

Starting bid

GIFT CERTIFICATE This certificate entitles the bearer to: Two (2) Complimentary Tickets to the John McDermott Concert One (1) Night Stay in the Bridal Suite at Travelodge Amherst (includes a private hot tub and complimentary breakfast for two) Date of Stay/concert: Friday, August 8, 2025. Value: $450.00.
Yeti Ice Bucket & Shot Glasses item
Yeti Ice Bucket & Shot Glasses
$60

Starting bid

Yeti Ice bucket with four shot glasses! Generously donated by REMAX Commercial. $260 value.
Moosehead Umbrella item
Moosehead Umbrella
$30

Starting bid

Moosehead Umbrella donated by Moosehead Breweries. Enjoy the shade with a cool drink this summer. $100 value.
Washer Toss item
Washer Toss
$30

Starting bid

Enjoy a game of washer toss this summer. Generously donated by Moosehead Breweries. $80 value.
$250 Gift Certificate to 7 Iron (1) item
$250 Gift Certificate to 7 Iron (1)
$100

Starting bid

$250 Gift Certificate to 7 Iron a Premium virtual golf club located in Hammonds Plains.
$250 Gift Certificate to 7 Iron (2) item
$250 Gift Certificate to 7 Iron (2)
$100

Starting bid

$250 Gift Certificate to 7 Iron a Premium virtual golf club located in Hammonds Plains.
$250 Gift Certificate to 7 Iron (3) item
$250 Gift Certificate to 7 Iron (3)
$100

Starting bid

$250 Gift Certificate to 7 Iron a Premium virtual golf club located in Hammonds Plains.
$100 Ultimate Dining Card item
$100 Ultimate Dining Card
$40

Starting bid

Treat yourself to a variety of restaurants with the Ultimate Dining Card. $100 value.
Dozen Taylor Made Golf Balls (1) item
Dozen Taylor Made Golf Balls (1)
$20

Starting bid

Dozen of Taylor Made TP5 Golf Balls. $60 value
Dozen Taylor Made Golf Balls (2) item
Dozen Taylor Made Golf Balls (2)
$20

Starting bid

Dozen of Taylor Made TP5 Golf Balls. $60 value
Dozen Taylor Made Golf Balls (3) item
Dozen Taylor Made Golf Balls (3)
$20

Starting bid

Dozen of Taylor Made TP5 Golf Balls. $60 value
Dozen Taylor Made Golf Balls (4) item
Dozen Taylor Made Golf Balls (4)
$20

Starting bid

Dozen of Taylor Made TP5 Golf Balls. $60 value
Dozen Taylor Made Golf Balls (5) item
Dozen Taylor Made Golf Balls (5)
$20

Starting bid

Dozen of Taylor Made TP5 Golf Balls. $60 value
Dozen Taylor Made Golf Balls (6) item
Dozen Taylor Made Golf Balls (6)
$20

Starting bid

Dozen of Taylor Made TP5 Golf Balls. $60 value
$25 - Rousseau Chocolatier item
$25 - Rousseau Chocolatier
$5

Starting bid

$25 to the Rousseau Chocolatier shop.
Halifax Brazilian Jiu jitsu Society - 1 Year Membership item
Halifax Brazilian Jiu jitsu Society - 1 Year Membership
$800

Starting bid

1 year Full Access Pass Membership - 2185$ after tax value. Includes: Access to any class. BJJ, MMA, Muay Thai, Wrestling for the family (kids just BJJ)
Supplement King Pack item
Supplement King Pack
$80

Starting bid

Popeyes pack includes supplements, a back pack, water bottle, hoodie, and more. Over $200 in value.
$100 Gift Card to Barrington Steak House item
$100 Gift Card to Barrington Steak House
$40

Starting bid

Enjoy a night on the town with $100 to Barrington Steakhouse and Oyster Bar.
Sherwood Golf & Country Club - Stay & Golf item
Sherwood Golf & Country Club - Stay & Golf
$400

Starting bid

Have a peaceful stay at Sherwood Golf & Country Club for a night plus 2 rounds of golf. $1000 value.
Home Equity Bank Swag Bag item
Home Equity Bank Swag Bag
$60

Starting bid

Beautiful Swag Bag donated by Home Equity Bank. Get. a beautiful leather backpack, yeti water bottle, two coffee cups, nike hat, TaylorMade golf balls, and a shoe bag. $200 value.
WFG - Jacket, Hat, & $100 Gift Card item
WFG - Jacket, Hat, & $100 Gift Card
$60

Starting bid

Beautiful WFG blue jacket with matching ball cap with a $100 Ultimate Dining Gift Card. $150 value.
Nova Scotia Golf Shirt item
Nova Scotia Golf Shirt
$30

Starting bid

Men's Large Nova Scotia Nike Golf Shirt. $60 value.
Eastwing Certificate - $1250 item
Eastwing Certificate - $1250
$500

Starting bid

Get a $1000 voucher for any Daikin heat pump system plus cleaning or maintenance from Eastwing. $1250 value
Rug Hooking By Nova Scotia Artisan item
Rug Hooking By Nova Scotia Artisan
$50

Starting bid

Beautiful rug hooking generously made and donated by a Nova Scotian Artisan. $150 value.
Aerojet Driver item
Aerojet Driver
$150

Starting bid

Right Handed Cobra Aerojet Driver. $400 value.
Microhinge Seven Double Bend Putter item
Microhinge Seven Double Bend Putter
$100

Starting bid

Right Handed Microhinge Seven Double Bend Putter. $310 value.
Inverary Resort & Bell Bay Certificate item
Inverary Resort & Bell Bay Certificate
$200

Starting bid

Inverary Resort & Bell Bay Certificate for $500.
Ladies Medium Black Nova Scotia Jacket item
Ladies Medium Black Nova Scotia Jacket
$60

Starting bid

Beautiful heavy duty black Nova Scotia jacket. Ladies Medium. $150 value.
Ladies Large Blue Nova Scotia Jacket item
Ladies Large Blue Nova Scotia Jacket
$60

Starting bid

Beautiful blue Nova Scotia jacket, Ladies Large. $150 value.
Men's Large Blue Nova Scotia Jacket (Copy) item
Men's Large Blue Nova Scotia Jacket (Copy)
$60

Starting bid

Beautiful blue Nova Scotia jacket, Men's Large. $150 value.
Digby Pines for Two item
Digby Pines for Two
$200

Starting bid

One night stay at Digby Pines for two along with a round of golf. $460 value.
Colliding Tides Swag Bag item
Colliding Tides Swag Bag
$20

Starting bid

Colliding Tides Swag Bag donated by Colliding tides.
Propellor Swag Bag item
Propellor Swag Bag
$5

Starting bid

Propellor Swag Bag with hat, shirt, glass and gift card.
Bedford Skin Care Clinic & Medical Grade Facial Package (1) item
Bedford Skin Care Clinic & Medical Grade Facial Package (1)
$200

Starting bid

Skin Care and Medical Grade Facial Package. Whats in the bag? SkinCeuticals -Physical Fusion SPF, CE Ferulic (Vitamin C), Soothing Foam Cleaner and a Rejuvenating Medical Facial. Value $450.00
Bedford Skin Care Clinic & Medical Grade Facial Package (2) item
Bedford Skin Care Clinic & Medical Grade Facial Package (2)
$200

Starting bid

Skin Care and Medical Grade Facial Package. Whats in the bag? SkinCeuticals -Physical Fusion SPF, CE Ferulic (Vitamin C), Soothing Foam Cleaner and a Rejuvenating Medical Facial. Value $450.00

