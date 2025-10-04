Renacer, Martes 14 de Octubre, 2025

Esta es una inscripción individual. Si deseas registrar a otra persona, por favor realiza el proceso de registro por separado.



La información solicitada a continuación será utilizada exclusivamente con fines estadísticos y de investigación, tanto por Mi Gente Canada Foundation como por nuestros socios estratégicos en investigación y desarrollo, orientados al progreso sostenible de la comunidad Hispana en Alberta.



Mi Gente Canada Foundation cumple con las normativas establecidas por la Ley de Protección de Información Personal en Alberta (PIPA) y Service Alberta para asegurar la correcta gestión, acceso y confidencialidad de la información de nuestros clientes.



Si tienes alguna duda o pregunta sobre este proceso, no dudes en ponerte en contacto con nosotros directamente a [email protected]. Estaremos encantados de ayudarte.