Mi Gente Canada Foundation

Hosted by

Mi Gente Canada Foundation

About this event

Renacer, Miércoles 16 de Abril, 2025

10045 156 St NW

Edmonton, AB T5P 2P7, Canada

Inscripción individual
Free
Esta es una inscripción individual. Si deseas registrar a otra persona, por favor realiza el proceso de registro por separado. La información solicitada a continuación será utilizada exclusivamente con fines estadísticos y de investigación, tanto por Mi Gente Canada Foundation como por nuestros socios estratégicos en investigación y desarrollo, orientados al progreso sostenible de la comunidad Hispana en Alberta. Mi Gente Canada Foundation cumple con las normativas establecidas por la Ley de Protección de Información Personal en Alberta (PIPA) y Service Alberta para asegurar la correcta gestión, acceso y confidencialidad de la información de nuestros clientes. Si tienes alguna duda o pregunta sobre este proceso, no dudes en ponerte en contacto con nosotros directamente a [email protected]. Estaremos encantados de ayudarte.
Add a donation for Mi Gente Canada Foundation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!