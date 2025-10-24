Rencontre des grands troupeaux laitiers 2025

Le Forfait Réseau – Tout inclus inclut l'accès aux journées d'activités, les repas servis à l'hôtel, le transport lors des visites des fermes hôtes ainsi qu'un cahier des résultats imprimé pour chaque ferme.
Ce forfait est réservé aux producteurs, aux employé.es du réseau VIA et de Lactanet.
Ce choix comprends le Forfait Réseau – Tout inclus ainsi que le transport en autobus voyageur au départ de Saint-Hyacinthe, Drummondville et Lévis le 9 décembre 2025. Les départs se feront respectivement à 9 h à partir de Saint-Hyacinthe, à 9 h 45 à Drummondville et à 11 h 45 à Lévis. L'arrivée à Jonquière est prévue à 15h30. L'autobus fera le trajet inverse à la fin de l'événement, le 11 décembre à midi.
Ce forfait est réservé aux producteurs, aux employé.es du réseau VIA et de Lactanet.
Le Forfait Réseau – 2 jours inclut l'accès à deux journées d'activités au choix, les repas servis à l'hôtel, le transport lors des visites des fermes hôtes ainsi qu'un cahier des résultats imprimé pour chaque ferme.
Ce forfait est réservé aux producteurs, aux employé.es du réseau VIA et de Lactanet.
Le Forfait Réseau – Journée inclut l'accès à une journée d'activités au choix et les repas servis à l'hôtel. Si la journée sélectionnée est le 10 décembre 2025, ce forfait inclut également le transport lors des visites des fermes hôtes ainsi qu'un cahier des résultats imprimé pour chaque ferme.
Ce forfait est réservé aux producteurs, aux employé.es du réseau VIA et de Lactanet.
Le Forfait Externe – Tout inclus inclut l'accès aux journées d'activités, les repas servis à l'hôtel, le transport lors des visites des fermes hôtes ainsi qu'un cahier des résultats imprimé pour chaque ferme.
Ce forfait s'adresse aux intervenant.es ne faisant pas partie du réseau VIA ou Lactanet.
Ce choix comprends le Forfait Externe– Tout inclus ainsi que le transport en autobus voyageur au départ de Saint-Hyacinthe, Drummondville et Lévis le 9 décembre 2025. Les départs se feront respectivement à 9 h à partir de Saint-Hyacinthe, à 9 h 45 à Drummondville et à 11 h 45 à Lévis. L'autobus fera le trajet inverse à la fin de l'événement, le 11 décembre.
Ce forfait s'adresse aux intervenant.es ne faisant pas partie du réseau VIA ou Lactanet.
Le Forfait Externe – 2 jours inclut l'accès à deux journées d'activités au choix, les repas servis à l'hôtel, le transport lors des visites des fermes hôtes ainsi qu'un cahier des résultats imprimé pour chaque ferme.
Ce forfait s'adresse aux intervenant.es ne faisant pas partie du réseau VIA ou Lactanet.
Le Forfait Externe – Journée inclut l'accès à une journée d'activités au choix et les repas servis à l'hôtel. Si la journée sélectionnée est le 10 décembre 2025, ce forfait inclut également le transport lors des visites des fermes hôtes ainsi qu'un cahier des résultats imprimé pour chaque ferme.
Ce forfait s'adresse aux intervenant.es ne faisant pas partie du réseau VIA ou Lactanet.
Cahier des résultats de l'analyse de groupe 2024.
