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Alignees-et-Creatrices

About this event

Retraite Alignées & Créatrices du 15 au 17 mai 2026

44 Chemin du Petit Canada E

La Patrie, QC J0B 1Y0, Canada

Tarif régulier - Occupation double
$914

795$ + Taxes

Tout est inclus : hébergement en occupation double, repas végétariens de qualité, pratiques corporelles apaisantes, ateliers guidés et accès complet aux activités du domaine et à la nature inspirante qui entoure la retraite.

Tarif régulier - Occupation simple
$971

845$ + Taxes

Tout est inclus : hébergement en occupation simple, repas végétariens de qualité, pratiques corporelles apaisantes, ateliers guidés et accès complet aux activités du domaine et à la nature inspirante qui entoure la retraite.

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