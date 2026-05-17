Retraite Alignées & Créatrices du 15 au 17 mai 2026

Hosted by
About this event
795$ + Taxes
Tout est inclus : hébergement en occupation double, repas végétariens de qualité, pratiques corporelles apaisantes, ateliers guidés et accès complet aux activités du domaine et à la nature inspirante qui entoure la retraite.
845$ + Taxes
Tout est inclus : hébergement en occupation simple, repas végétariens de qualité, pratiques corporelles apaisantes, ateliers guidés et accès complet aux activités du domaine et à la nature inspirante qui entoure la retraite.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!