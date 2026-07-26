A large group of people are gathered on wooden steps in front of a light-colored building, with trees and a blue sky in the background.
Église Le Chemin

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Église Le Chemin

About this event

Retraite Koinonia 2026

304 Iawah Rd

Godfrey, ON K0H 1T0, Canada

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Inscription hative - Adultes
$215
Available until Aug 16

Inscription hâtive jusqu'au 16 août.

Le prix est par personne.

Inscription hative - Étudiants 18 ans et plus
$180
Available until Aug 16

Inscription hâtive jusqu'au 16 août.

Le prix est par personne.

Inscription hative - Enfants et ados (6 ans et plus)
$100
Available until Aug 16

Inscription hâtive jusqu'au 16 août.

Le prix est par personne.

Inscription régulier adultes
$250
Available until Aug 23

Inscription jusqu'au 23 août.

Le prix est par personne.

Inscription régulier étudiants 18 ans et +
$230
Available until Aug 23

Inscription jusqu'au 23 août.

Le prix est par personne.

Inscription régulier enfants et ados (6 ans et plus)
$150
Available until Aug 23

Inscription jusqu'au 23 août.

Le prix est par personne.

Enfants entre 0 et 5 ans
Free

Gratuit les enfants de 0 - 5 ans

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